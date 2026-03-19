Пасха по 100-летнему рецепту Ольги Франко: попробуйте на Пасху 2026
Этот рецепт паски Ольги Франко сохранился почти сто лет и поражает своей простотой и вкусом. Заварная основа делает тесто невероятно воздушным и легким, а сочетание специй — кардамона, корицы, ванили и цедры апельсина — придает особый аромат. Паски быстро подходят, легко формируются и выпекаются без лишней мороки.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мука — 400 г;
- молоко — 210 мл.;
- сливки — 100 мл.;
- желтки — 5 шт.;
- свежие дрожжи — 35 г;
- соль — щепотка;
- масло сливочное — 80 г;
- сахар — 150 г;
- кардамон — по вкусу;
- корица — по вкусу;
- ваниль — по вкусу;
- цедра апельсина — по вкусу.
Способ приготовления
- Молоко довести до кипения, добавить часть муки и быстро размешать до однородной массы.
- Дрожжи растереть с сахаром, добавить к теплому молоку и сливкам.
- Охлажденную заварную основу смешать с дрожжами и оставить на 30-60 минут для подъема.
- Желтки взбить с сахаром, добавить муку и объединить с основой.
- Постепенно ввести остальную муку, соль, специи, цедру апельсина и сливочное масло.
- Замесить мягкое тесто, сформировать пасочки и оставить подрасти 1-1,5 часа.
- Смазать яйцом и выпекать при 180°С 40-45 минут, при необходимости накрыв фольгой.
Раньше мы писали о секретном бабушкином рецепте, который все ищут — одна из лучших пасхальных куличей.
Еще вам может пригодиться рецепт идеальной пасхальной глазури, которая не трескается и не осыпается.
Также мы рассказывали о рецепте украинской пасхи за пять минут без замешивания для современных хозяек.
