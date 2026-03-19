Пасха по 100-летнему рецепту Ольги Франко: попробуйте на Пасху 2026

Домашние пасхальные куличи. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт паски Ольги Франко сохранился почти сто лет и поражает своей простотой и вкусом. Заварная основа делает тесто невероятно воздушным и легким, а сочетание специй — кардамона, корицы, ванили и цедры апельсина — придает особый аромат. Паски быстро подходят, легко формируются и выпекаются без лишней мороки.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мука — 400 г;

молоко — 210 мл.;

сливки — 100 мл.;

желтки — 5 шт.;

свежие дрожжи — 35 г;

соль — щепотка;

масло сливочное — 80 г;

сахар — 150 г;

кардамон — по вкусу;

корица — по вкусу;

ваниль — по вкусу;

цедра апельсина — по вкусу.

Тесто в формах для выпекания. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Молоко довести до кипения, добавить часть муки и быстро размешать до однородной массы. Дрожжи растереть с сахаром, добавить к теплому молоку и сливкам. Охлажденную заварную основу смешать с дрожжами и оставить на 30-60 минут для подъема. Желтки взбить с сахаром, добавить муку и объединить с основой. Постепенно ввести остальную муку, соль, специи, цедру апельсина и сливочное масло. Замесить мягкое тесто, сформировать пасочки и оставить подрасти 1-1,5 часа. Смазать яйцом и выпекать при 180°С 40-45 минут, при необходимости накрыв фольгой.

