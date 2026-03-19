Пасха по 100-летнему рецепту Ольги Франко: попробуйте на Пасху 2026

Ua ru
Дата публикации 19 марта 2026 15:04
Домашние пасхальные куличи. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт паски Ольги Франко сохранился почти сто лет и поражает своей простотой и вкусом. Заварная основа делает тесто невероятно воздушным и легким, а сочетание специй — кардамона, корицы, ванили и цедры апельсина — придает особый аромат. Паски быстро подходят, легко формируются и выпекаются без лишней мороки.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • мука — 400 г;
  • молоко — 210 мл.;
  • сливки — 100 мл.;
  • желтки — 5 шт.;
  • свежие дрожжи — 35 г;
  • соль — щепотка;
  • масло сливочное — 80 г;
  • сахар — 150 г;
  • кардамон — по вкусу;
  • корица — по вкусу;
  • ваниль — по вкусу;
  • цедра апельсина — по вкусу.
Тесто в формах для выпекания. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Молоко довести до кипения, добавить часть муки и быстро размешать до однородной массы.
  2. Дрожжи растереть с сахаром, добавить к теплому молоку и сливкам.
  3. Охлажденную заварную основу смешать с дрожжами и оставить на 30-60 минут для подъема.
  4. Желтки взбить с сахаром, добавить муку и объединить с основой.
  5. Постепенно ввести остальную муку, соль, специи, цедру апельсина и сливочное масло.
  6. Замесить мягкое тесто, сформировать пасочки и оставить подрасти 1-1,5 часа.
  7. Смазать яйцом и выпекать при 180°С 40-45 минут, при необходимости накрыв фольгой.

Раньше мы писали о секретном бабушкином рецепте, который все ищут — одна из лучших пасхальных куличей.

Еще вам может пригодиться рецепт идеальной пасхальной глазури, которая не трескается и не осыпается.

Также мы рассказывали о рецепте украинской пасхи за пять минут без замешивания для современных хозяек.

Юлия Щербак - Редактор
