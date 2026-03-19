Паска за 100-річним рецептом Ольги Франко: спробуйте на Великдень 2026
Цей рецепт паски Ольги Франко зберігся майже сто років і вражає своєю простотою та смаком. Заварна основа робить тісто неймовірно пухким і легким, а поєднання спецій — кардамону, кориці, ванілі та цедри апельсина — надає особливого аромату. Паски швидко підходять, легко формуються і випікаються без зайвої мороки.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- борошно — 400 г;
- молоко — 210 мл.;
- вершки — 100 мл.;
- жовтки — 5 шт.;
- свіжі дріжджі — 35 г;
- сіль — дрібка;
- масло вершкове — 80 г;
- цукор — 150 г;
- кардамон — за смаком;
- кориця — за смаком;
- ваніль — за смаком;
- цедра апельсина — за смаком.
Спосіб приготування
- Молоко довести до кипіння, додати частину борошна і швидко розмішати до однорідної маси.
- Дріжджі розтерти з цукром, додати до теплого молока та вершків.
- Охолоджену заварну основу змішати з дріжджами і залишити на 30–60 хвилин для підйому.
- Жовтки збити з цукром, додати борошно і об’єднати з основою.
- Поступово ввести решту борошна, сіль, спеції, цедру апельсина та вершкове масло.
- Замісити м’яке тісто, сформувати пасочки і залишити підрости 1–1,5 години.
- Змастити яйцем і випікати при 180°С 40–45 хвилин, при необхідності накривши фольгою.
