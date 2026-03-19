Паска за 100-річним рецептом Ольги Франко: спробуйте на Великдень 2026

Домашні паски. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт паски Ольги Франко зберігся майже сто років і вражає своєю простотою та смаком. Заварна основа робить тісто неймовірно пухким і легким, а поєднання спецій — кардамону, кориці, ванілі та цедри апельсина — надає особливого аромату. Паски швидко підходять, легко формуються і випікаються без зайвої мороки.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

борошно — 400 г;

молоко — 210 мл.;

вершки — 100 мл.;

жовтки — 5 шт.;

свіжі дріжджі — 35 г;

сіль — дрібка;

масло вершкове — 80 г;

цукор — 150 г;

кардамон — за смаком;

кориця — за смаком;

ваніль — за смаком;

цедра апельсина — за смаком.

Тісто у формах для випікання. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Молоко довести до кипіння, додати частину борошна і швидко розмішати до однорідної маси. Дріжджі розтерти з цукром, додати до теплого молока та вершків. Охолоджену заварну основу змішати з дріжджами і залишити на 30–60 хвилин для підйому. Жовтки збити з цукром, додати борошно і об’єднати з основою. Поступово ввести решту борошна, сіль, спеції, цедру апельсина та вершкове масло. Замісити м’яке тісто, сформувати пасочки і залишити підрости 1–1,5 години. Змастити яйцем і випікати при 180°С 40–45 хвилин, при необхідності накривши фольгою.

