Паска за 100-річним рецептом Ольги Франко: спробуйте на Великдень 2026

Паска за 100-річним рецептом Ольги Франко: спробуйте на Великдень 2026

Дата публікації: 19 березня 2026 15:04
Домашні паски. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт паски Ольги Франко зберігся майже сто років і вражає своєю простотою та смаком. Заварна основа робить тісто неймовірно пухким і легким, а поєднання спецій — кардамону, кориці, ванілі та цедри апельсина — надає особливого аромату. Паски швидко підходять, легко формуються і випікаються без зайвої мороки. 

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • борошно — 400 г;
  • молоко — 210 мл.;
  • вершки — 100 мл.;
  • жовтки — 5 шт.;
  • свіжі дріжджі — 35 г;
  • сіль — дрібка;
  • масло вершкове — 80 г;
  • цукор — 150 г;
  • кардамон — за смаком;
  • кориця — за смаком;
  • ваніль — за смаком;
  • цедра апельсина — за смаком.
Тісто у формах для випікання. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Молоко довести до кипіння, додати частину борошна і швидко розмішати до однорідної маси.
  2. Дріжджі розтерти з цукром, додати до теплого молока та вершків. 
  3. Охолоджену заварну основу змішати з дріжджами і залишити на 30–60 хвилин для підйому.
  4. Жовтки збити з цукром, додати борошно і об’єднати з основою. 
  5. Поступово ввести решту борошна, сіль, спеції, цедру апельсина та вершкове масло.
  6. Замісити м’яке тісто, сформувати пасочки і залишити підрости 1–1,5 години. 
  7. Змастити яйцем і випікати при 180°С 40–45 хвилин, при необхідності накривши фольгою.

Юлія Щербак - Редактор
