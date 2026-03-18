Рецепт паски, яка виходить у всіх з 1 разу: просте приготування
Якщо хочеться приготувати ідеальну паску без зайвих складнощів, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Тісто виходить м’яким, слухняним і добре підходить навіть з першого разу. Аромат ванілі, цедри та сухофруктів створює справжній святковий настрій. Така паска точно вдасться і порадує смаком усю родину.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молоко — 300 мл,;
- дріжджі сухі — 15 г;
- цукор — 200 г;
- яйця — 3 шт.;
- жовтки — 2 шт.;
- ванільний цукор — 2 ч. л.;
- вершкове масло — 100 г;
- горілка — 2 ст. л.;
- борошно — 900 г + 100 г;
- родзинки — 150 г;
- цукати — 50 г;
- цедра лимона — 1 шт.;
- олія — 60 мл.
Спосіб приготування
- У теплому молоці змішати дріжджі, трохи цукру і борошна, залишити на кілька хвилин для активації. Додати решту молока.
- Окремо яйця і жовтки збити з цукром і ванільним цукром, з’єднати з опарою.
- Додати розтоплене вершкове масло, горілку і поступово додати борошно, замісити м’яке тісто.
- Залишити підходити приблизно на 1–1,5 години.
- Родзинки запарити, підготувати цукати і цедру. У тісто додати цедру, цукати та родзинки, обережно перемішати і залишити ще раз підходити.
- Тісто поділити на частини, викласти у форми до половини, залишити ще підрости.
- Випікати при 180 °C приблизно 25–30 хвилин до готовності. Охолоджені паски прикрасити глазур’ю.
