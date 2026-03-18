Головна Смак Рецепт паски, яка виходить у всіх з 1 разу: просте приготування

Дата публікації: 18 березня 2026 03:04
Домашня паска. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо хочеться приготувати ідеальну паску без зайвих складнощів, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Тісто виходить м’яким, слухняним і добре підходить навіть з першого разу. Аромат ванілі, цедри та сухофруктів створює справжній святковий настрій. Така паска точно вдасться і порадує смаком усю родину.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • молоко — 300 мл,;
  • дріжджі сухі — 15 г;
  • цукор — 200 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • жовтки — 2 шт.;
  • ванільний цукор — 2 ч. л.;
  • вершкове масло — 100 г;
  • горілка — 2 ст. л.;
  • борошно — 900 г + 100 г;
  • родзинки — 150 г;
  • цукати — 50 г;
  • цедра лимона — 1 шт.;
  • олія — 60 мл.
рецепт паски за 1 годину
Тісто у формах для випікання. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. У теплому молоці змішати дріжджі, трохи цукру і борошна, залишити на кілька хвилин для активації. Додати решту молока.
  2. Окремо яйця і жовтки збити з цукром і ванільним цукром, з’єднати з опарою.
  3. Додати розтоплене вершкове масло, горілку і поступово додати борошно, замісити м’яке тісто.
  4. Залишити підходити приблизно на 1–1,5 години.
  5. Родзинки запарити, підготувати цукати і цедру. У тісто додати цедру, цукати та родзинки, обережно перемішати і залишити ще раз підходити.
  6. Тісто поділити на частини, викласти у форми до половини, залишити ще підрости. 
  7. Випікати при 180 °C приблизно 25–30 хвилин до готовності. Охолоджені паски прикрасити глазур’ю.

Великдень паска Великодній тиждень рецепт великодній кошик
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
