Рецепт паски, яка виходить у всіх з 1 разу: просте приготування

Домашня паска. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо хочеться приготувати ідеальну паску без зайвих складнощів, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Тісто виходить м’яким, слухняним і добре підходить навіть з першого разу. Аромат ванілі, цедри та сухофруктів створює справжній святковий настрій. Така паска точно вдасться і порадує смаком усю родину.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоко — 300 мл,;

дріжджі сухі — 15 г;

цукор — 200 г;

яйця — 3 шт.;

жовтки — 2 шт.;

ванільний цукор — 2 ч. л.;

вершкове масло — 100 г;

горілка — 2 ст. л.;

борошно — 900 г + 100 г;

родзинки — 150 г;

цукати — 50 г;

цедра лимона — 1 шт.;

олія — 60 мл.

Тісто у формах для випікання. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

У теплому молоці змішати дріжджі, трохи цукру і борошна, залишити на кілька хвилин для активації. Додати решту молока. Окремо яйця і жовтки збити з цукром і ванільним цукром, з’єднати з опарою. Додати розтоплене вершкове масло, горілку і поступово додати борошно, замісити м’яке тісто. Залишити підходити приблизно на 1–1,5 години. Родзинки запарити, підготувати цукати і цедру. У тісто додати цедру, цукати та родзинки, обережно перемішати і залишити ще раз підходити. Тісто поділити на частини, викласти у форми до половини, залишити ще підрости. Випікати при 180 °C приблизно 25–30 хвилин до готовності. Охолоджені паски прикрасити глазур’ю.

