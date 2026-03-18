Рецепт пасхи, которая получается у всех с 1 раза: простое приготовление
Если хочется приготовить идеальный кулич без лишних сложностей, этот рецепт станет настоящей находкой. Тесто получается мягким, послушным и хорошо подходит даже с первого раза. Аромат ванили, цедры и сухофруктов создает настоящее праздничное настроение. Такой кулич точно удастся и порадует вкусом всю семью.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молоко — 300 мл.;
- дрожжи сухие — 15 г;
- сахар — 200 г;
- яйца — 3 шт.;
- желтки — 2 шт.;
- ванильный сахар — 2 ч. л.;
- сливочное масло — 100 г;
- водка — 2 ст. л.;
- мука — 900 г + 100 г;
- изюм — 150 г;
- цукаты — 50 г;
- цедра лимона — 1 шт.;
- растительное масло — 60 мл.
Способ приготовления
- В теплом молоке смешать дрожжи, немного сахара и муки, оставить на несколько минут для активации. Добавить остальное молоко.
- Отдельно яйца и желтки взбить с сахаром и ванильным сахаром, соединить с опарой.
- Добавить растопленное сливочное масло, водку и постепенно добавить муку, замесить мягкое тесто.
- Оставить подходить примерно на 1-1,5 часа.
- Изюм запарить, подготовить цукаты и цедру. В тесто добавить цедру, цукаты и изюм, осторожно перемешать и оставить еще раз подходить.
- Тесто разделить на части, выложить в формы до половины, оставить еще подрасти.
- Выпекать при 180 °C примерно 25-30 минут до готовности. Охлажденные куличи украсить глазурью.
Читайте Новини.LIVE!