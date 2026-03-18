Рецепт пасхи, которая получается у всех с 1 раза: простое приготовление

Домашний кулич. Фото: gospodynka.com.ua

Если хочется приготовить идеальный кулич без лишних сложностей, этот рецепт станет настоящей находкой. Тесто получается мягким, послушным и хорошо подходит даже с первого раза. Аромат ванили, цедры и сухофруктов создает настоящее праздничное настроение. Такой кулич точно удастся и порадует вкусом всю семью.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молоко — 300 мл.;

дрожжи сухие — 15 г;

сахар — 200 г;

яйца — 3 шт.;

желтки — 2 шт.;

ванильный сахар — 2 ч. л.;

сливочное масло — 100 г;

водка — 2 ст. л.;

мука — 900 г + 100 г;

изюм — 150 г;

цукаты — 50 г;

цедра лимона — 1 шт.;

растительное масло — 60 мл.

Тесто в формах для выпекания. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

В теплом молоке смешать дрожжи, немного сахара и муки, оставить на несколько минут для активации. Добавить остальное молоко. Отдельно яйца и желтки взбить с сахаром и ванильным сахаром, соединить с опарой. Добавить растопленное сливочное масло, водку и постепенно добавить муку, замесить мягкое тесто. Оставить подходить примерно на 1-1,5 часа. Изюм запарить, подготовить цукаты и цедру. В тесто добавить цедру, цукаты и изюм, осторожно перемешать и оставить еще раз подходить. Тесто разделить на части, выложить в формы до половины, оставить еще подрасти. Выпекать при 180 °C примерно 25-30 минут до готовности. Охлажденные куличи украсить глазурью.

Раньше мы писали о секретном бабушкином рецепте, который все ищут — одна из лучших пасхальных куличей.

Еще вам может пригодиться рецепт идеальной пасхальной глазури, которая не трескается и не осыпается.

Также мы рассказывали о рецепте украинской пасхи за пять минут без замешивания для современных хозяек.