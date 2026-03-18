Рецепт пасхи, которая получается у всех с 1 раза: простое приготовление

Дата публикации 18 марта 2026 03:04
Домашний кулич. Фото: gospodynka.com.ua

Если хочется приготовить идеальный кулич без лишних сложностей, этот рецепт станет настоящей находкой. Тесто получается мягким, послушным и хорошо подходит даже с первого раза. Аромат ванили, цедры и сухофруктов создает настоящее праздничное настроение. Такой кулич точно удастся и порадует вкусом всю семью.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молоко — 300 мл.;
  • дрожжи сухие — 15 г;
  • сахар — 200 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • желтки — 2 шт.;
  • ванильный сахар — 2 ч. л.;
  • сливочное масло — 100 г;
  • водка — 2 ст. л.;
  • мука — 900 г + 100 г;
  • изюм — 150 г;
  • цукаты — 50 г;
  • цедра лимона — 1 шт.;
  • растительное масло — 60 мл.
рецепт паски за 1 годину
Тесто в формах для выпекания. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. В теплом молоке смешать дрожжи, немного сахара и муки, оставить на несколько минут для активации. Добавить остальное молоко.
  2. Отдельно яйца и желтки взбить с сахаром и ванильным сахаром, соединить с опарой.
  3. Добавить растопленное сливочное масло, водку и постепенно добавить муку, замесить мягкое тесто.
  4. Оставить подходить примерно на 1-1,5 часа.
  5. Изюм запарить, подготовить цукаты и цедру. В тесто добавить цедру, цукаты и изюм, осторожно перемешать и оставить еще раз подходить.
  6. Тесто разделить на части, выложить в формы до половины, оставить еще подрасти.
  7. Выпекать при 180 °C примерно 25-30 минут до готовности. Охлажденные куличи украсить глазурью.

Раньше мы писали о секретном бабушкином рецепте, который все ищут — одна из лучших пасхальных куличей.

Еще вам может пригодиться рецепт идеальной пасхальной глазури, которая не трескается и не осыпается.

Также мы рассказывали о рецепте украинской пасхи за пять минут без замешивания для современных хозяек.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
