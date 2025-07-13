Десерт без випічки з молока та фруктів — ніжний, легкий і готовий за 5 хвилин

Десерт з фруктами. Фото: smachnenke.com.ua

Цей прохолодний молочно-фруктовий десерт готується за лічені хвилини, не вимагає духовки й підходить для найспекотніших днів літа. Ніжна текстура крему, свіжі фрукти та легкий аромат ванілі роблять його улюбленцем усієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

молоко — 500 мл.;

згущене молоко — 200 мл.;

екстракт ванілі — за бажанням;

кукурудзяний крохмаль — 60 г;

банан — 1 шт.;

полуниця — 100 г;

ківі — 2 шт.;

персик — 1 шт.;

апельсини — 2 шт.;

желатин — 20 г;

вода — 50 мл.

Спосіб приготування

У каструлю влити молоко, згущене молоко та додати екстракт ванілі. Всипати крохмаль, добре перемішати до однорідності. Поставити на середній вогонь і варити до загущення, постійно помішуючи. Зняти з вогню та дати охолонути.

Молоко та згущенка. Фото: smachnenke.com.ua

Підготувати фрукти: банан нарізати кружальцями, полуницю — навпіл, ківі — півкільцями, персик — скибочками, апельсини — кубиками, попередньо очистивши від плівок.

Приготування десерту. Фото: smachnenke.com.ua

Желатин замочити у холодній воді, дати набрякнути, потім розтопити до рідкого стану. Додати його до теплої кремової маси, перемішати.

Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

У форму викласти шарами фрукти, залити кремом. Поставити в холодильник на 5–6 годин або на ніч до повного застигання. Цей десерт не потребує випікання, має ніжну консистенцію та освіжаючий фруктовий смак — ідеально для літа.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою легких десертів, які чудово підходять на літо

Літній десерт з вишнями №1 за 5 хвилин, який готується без випічки й желатину.

Простий рецепт десерту з малиною, як в ресторані для якого знадобиться 300 мл молока.