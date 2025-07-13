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Найсмачніший десерт за 5 хв без випічки — тільки молоко та фрукти

13 липня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Десерт без випічки з молока та фруктів — ніжний, легкий і готовий за 5 хвилин
Десерт з фруктами. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей прохолодний молочно-фруктовий десерт готується за лічені хвилини, не вимагає духовки й підходить для найспекотніших днів літа. Ніжна текстура крему, свіжі фрукти та легкий аромат ванілі роблять його улюбленцем усієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • молоко — 500 мл.;
  • згущене молоко — 200 мл.;
  • екстракт ванілі — за бажанням;
  • кукурудзяний крохмаль — 60 г;
  • банан — 1 шт.;
  • полуниця — 100 г;
  • ківі — 2 шт.;
  • персик — 1 шт.;
  • апельсини — 2 шт.;
  • желатин — 20 г;
  • вода — 50 мл.

Спосіб приготування

У каструлю влити молоко, згущене молоко та додати екстракт ванілі. Всипати крохмаль, добре перемішати до однорідності. Поставити на середній вогонь і варити до загущення, постійно помішуючи. Зняти з вогню та дати охолонути.

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Молоко та згущенка. Фото: smachnenke.com.ua

Підготувати фрукти: банан нарізати кружальцями, полуницю — навпіл, ківі — півкільцями, персик — скибочками, апельсини — кубиками, попередньо очистивши від плівок.

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Приготування десерту. Фото: smachnenke.com.ua

Желатин замочити у холодній воді, дати набрякнути, потім розтопити до рідкого стану. Додати його до теплої кремової маси, перемішати.

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Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

У форму викласти шарами фрукти, залити кремом. Поставити в холодильник на 5–6 годин або на ніч до повного застигання. Цей десерт не потребує випікання, має ніжну консистенцію та освіжаючий фруктовий смак — ідеально для літа.

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