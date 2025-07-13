Десерт без випічки з молока та фруктів — ніжний, легкий і готовий за 5 хвилин

Найсмачніший десерт за 5 хв без випічки — тільки молоко та фрукти
Цей прохолодний молочно-фруктовий десерт готується за лічені хвилини, не вимагає духовки й підходить для найспекотніших днів літа. Ніжна текстура крему, свіжі фрукти та легкий аромат ванілі роблять його улюбленцем усієї родини.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- молоко — 500 мл.;
- згущене молоко — 200 мл.;
- екстракт ванілі — за бажанням;
- кукурудзяний крохмаль — 60 г;
- банан — 1 шт.;
- полуниця — 100 г;
- ківі — 2 шт.;
- персик — 1 шт.;
- апельсини — 2 шт.;
- желатин — 20 г;
- вода — 50 мл.
Спосіб приготування
У каструлю влити молоко, згущене молоко та додати екстракт ванілі. Всипати крохмаль, добре перемішати до однорідності. Поставити на середній вогонь і варити до загущення, постійно помішуючи. Зняти з вогню та дати охолонути.
Підготувати фрукти: банан нарізати кружальцями, полуницю — навпіл, ківі — півкільцями, персик — скибочками, апельсини — кубиками, попередньо очистивши від плівок.
Желатин замочити у холодній воді, дати набрякнути, потім розтопити до рідкого стану. Додати його до теплої кремової маси, перемішати.
У форму викласти шарами фрукти, залити кремом. Поставити в холодильник на 5–6 годин або на ніч до повного застигання. Цей десерт не потребує випікання, має ніжну консистенцію та освіжаючий фруктовий смак — ідеально для літа.
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