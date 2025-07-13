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Вкусный десерт за 5 мин без выпечки — только молоко и фрукты

13 июля 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Десерт без выпечки из молока и фруктов — нежный, легкий и готовый за 5 минут
Десерт с фруктами. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот прохладный молочно-фруктовый десерт готовится за считанные минуты, не требует духовки и подходит для самых жарких дней лета. Нежная текстура крема, свежие фрукты и легкий аромат ванили делают его любимцем всей семьи.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • молоко — 500 мл.;
  • сгущенное молоко — 200 мл.;
  • экстракт ванили — по желанию;
  • кукурузный крахмал — 60 г;
  • банан — 1 шт.;
  • клубника — 100 г;
  • киви — 2 шт.;
  • персик — 1 шт.;
  • апельсины — 2 шт.;
  • желатин — 20 г;
  • вода — 50 мл.

Способ приготовления

В кастрюлю влить молоко, сгущенное молоко и добавить экстракт ванили. Всыпать крахмал, хорошо перемешать до однородности. Поставить на средний огонь и варить до загустения, постоянно помешивая. Снять с огня и дать остыть.

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Молоко и сгущенка. Фото: smachnenke.com.ua

Подготовить фрукты: банан нарезать кружочками, клубнику — пополам, киви — полукольцами, персик — ломтиками, апельсины — кубиками, предварительно очистив от пленок.

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Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Желатин замочить в холодной воде, дать набухнуть, затем растопить до жидкого состояния. Добавить его к теплой кремовой массе, перемешать.

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Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

В форму выложить слоями фрукты, залить кремом. Поставить в холодильник на 5-6 часов или на ночь до полного застывания. Этот десерт не требует выпекания, имеет нежную консистенцию и освежающий фруктовый вкус — идеально для лета.

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