Десерт без выпечки из молока и фруктов — нежный, легкий и готовый за 5 минут

Вкусный десерт за 5 мин без выпечки — только молоко и фрукты
Этот прохладный молочно-фруктовый десерт готовится за считанные минуты, не требует духовки и подходит для самых жарких дней лета. Нежная текстура крема, свежие фрукты и легкий аромат ванили делают его любимцем всей семьи.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- молоко — 500 мл.;
- сгущенное молоко — 200 мл.;
- экстракт ванили — по желанию;
- кукурузный крахмал — 60 г;
- банан — 1 шт.;
- клубника — 100 г;
- киви — 2 шт.;
- персик — 1 шт.;
- апельсины — 2 шт.;
- желатин — 20 г;
- вода — 50 мл.
Способ приготовления
В кастрюлю влить молоко, сгущенное молоко и добавить экстракт ванили. Всыпать крахмал, хорошо перемешать до однородности. Поставить на средний огонь и варить до загустения, постоянно помешивая. Снять с огня и дать остыть.
Подготовить фрукты: банан нарезать кружочками, клубнику — пополам, киви — полукольцами, персик — ломтиками, апельсины — кубиками, предварительно очистив от пленок.
Желатин замочить в холодной воде, дать набухнуть, затем растопить до жидкого состояния. Добавить его к теплой кремовой массе, перемешать.
В форму выложить слоями фрукты, залить кремом. Поставить в холодильник на 5-6 часов или на ночь до полного застывания. Этот десерт не требует выпекания, имеет нежную консистенцию и освежающий фруктовый вкус — идеально для лета.
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