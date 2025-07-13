Десерт без выпечки из молока и фруктов — нежный, легкий и готовый за 5 минут

Десерт с фруктами. Фото: smachnenke.com.ua

Этот прохладный молочно-фруктовый десерт готовится за считанные минуты, не требует духовки и подходит для самых жарких дней лета. Нежная текстура крема, свежие фрукты и легкий аромат ванили делают его любимцем всей семьи.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

молоко — 500 мл.;

сгущенное молоко — 200 мл.;

экстракт ванили — по желанию;

кукурузный крахмал — 60 г;

банан — 1 шт.;

клубника — 100 г;

киви — 2 шт.;

персик — 1 шт.;

апельсины — 2 шт.;

желатин — 20 г;

вода — 50 мл.

Способ приготовления

В кастрюлю влить молоко, сгущенное молоко и добавить экстракт ванили. Всыпать крахмал, хорошо перемешать до однородности. Поставить на средний огонь и варить до загустения, постоянно помешивая. Снять с огня и дать остыть.

Молоко и сгущенка. Фото: smachnenke.com.ua

Подготовить фрукты: банан нарезать кружочками, клубнику — пополам, киви — полукольцами, персик — ломтиками, апельсины — кубиками, предварительно очистив от пленок.

Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Желатин замочить в холодной воде, дать набухнуть, затем растопить до жидкого состояния. Добавить его к теплой кремовой массе, перемешать.

Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

В форму выложить слоями фрукты, залить кремом. Поставить в холодильник на 5-6 часов или на ночь до полного застывания. Этот десерт не требует выпекания, имеет нежную консистенцию и освежающий фруктовый вкус — идеально для лета.

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