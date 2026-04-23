Головна Смак Не готуйте котлети, як раніше: правильний рецепт з 600 г фаршу

Не готуйте котлети, як раніше: правильний рецепт з 600 г фаршу

Дата публікації: 23 квітня 2026 21:04
Не готуйте котлети, як раніше: правильний рецепт з 600 г фаршу
Смажені котлети. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей рецепт змінює уявлення про звичайні котлети. Завдяки простому секрету вони виходять особливо соковитими та ніжними. Такий спосіб приготування легко повторити вдома, а результат приємно здивує навіть тих, хто часто готує цю страву.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • м’ясо (свинина або яловичина) — 600 г;
  • картопля — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • хліб — 2 скибочки;
  • молоко — 50 мл.;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — за смаком;
  • перець — за смаком;
  • сушений часник — за смаком;
  • олія — для смаження.
рецепт смачних котлет
Приготування котлет. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування 

  1. М’ясо перекрутити через м’ясорубку разом із сирою картоплею. 
  2. Цибулю злегка обсмажити та також подрібнити. Хліб замочити в молоці.
  3. З’єднати фарш із цибулею, хлібом і яйцем, додати сіль, перець і часник.
  4. Добре перемішати та залишити на 20 хвилин у холодильнику.
  5. Сформувати котлети, за бажанням обваляти в борошні. 
  6. Обсмажити на розігрітій сковорідці до рум’яної скоринки, потім накрити кришкою й довести до готовності. 

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
