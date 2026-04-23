Не готуйте котлети, як раніше: правильний рецепт з 600 г фаршу
Дата публікації: 23 квітня 2026 21:04
Смажені котлети. Фото: smakuiemo.com.ua
Цей рецепт змінює уявлення про звичайні котлети. Завдяки простому секрету вони виходять особливо соковитими та ніжними. Такий спосіб приготування легко повторити вдома, а результат приємно здивує навіть тих, хто часто готує цю страву.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- м’ясо (свинина або яловичина) — 600 г;
- картопля — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- хліб — 2 скибочки;
- молоко — 50 мл.;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком;
- сушений часник — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- М’ясо перекрутити через м’ясорубку разом із сирою картоплею.
- Цибулю злегка обсмажити та також подрібнити. Хліб замочити в молоці.
- З’єднати фарш із цибулею, хлібом і яйцем, додати сіль, перець і часник.
- Добре перемішати та залишити на 20 хвилин у холодильнику.
- Сформувати котлети, за бажанням обваляти в борошні.
- Обсмажити на розігрітій сковорідці до рум’яної скоринки, потім накрити кришкою й довести до готовності.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак
Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.
Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.
Реклама