Не готуйте котлети, як раніше: правильний рецепт з 600 г фаршу

Смажені котлети. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей рецепт змінює уявлення про звичайні котлети. Завдяки простому секрету вони виходять особливо соковитими та ніжними. Такий спосіб приготування легко повторити вдома, а результат приємно здивує навіть тих, хто часто готує цю страву.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

м’ясо (свинина або яловичина) — 600 г;

картопля — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

хліб — 2 скибочки;

молоко — 50 мл.;

яйце — 1 шт.;

сіль — за смаком;

перець — за смаком;

сушений часник — за смаком;

олія — для смаження.

Приготування котлет. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

М’ясо перекрутити через м’ясорубку разом із сирою картоплею. Цибулю злегка обсмажити та також подрібнити. Хліб замочити в молоці. З’єднати фарш із цибулею, хлібом і яйцем, додати сіль, перець і часник. Добре перемішати та залишити на 20 хвилин у холодильнику. Сформувати котлети, за бажанням обваляти в борошні. Обсмажити на розігрітій сковорідці до рум’яної скоринки, потім накрити кришкою й довести до готовності.

