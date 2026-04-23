Не готовьте котлеты, как раньше: правильный рецепт из 600 г фарша

Этот рецепт меняет представление об обычных котлетах. Благодаря простому секрету они получаются особенно сочными и нежными. Такой способ приготовления легко повторить дома, а результат приятно удивит даже тех, кто часто готовит это блюдо.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мясо (свинина или говядина) — 600 г;

картофель — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

хлеб — 2 ломтика;

молоко — 50 мл.;

яйцо — 1 шт.;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

сушеный чеснок — по вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Мясо перекрутить через мясорубку вместе с сырым картофелем. Лук слегка обжарить и также измельчить. Хлеб замочить в молоке. Соединить фарш с луком, хлебом и яйцом, добавить соль, перец и чеснок. Хорошо перемешать и оставить на 20 минут в холодильнике. Сформировать котлеты, по желанию обвалять в муке. Обжарить на разогретой сковороде до румяной корочки, затем накрыть крышкой и довести до готовности.

