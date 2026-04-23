Не готовьте котлеты, как раньше: правильный рецепт из 600 г фарша
Дата публикации 23 апреля 2026 21:04
Жареные котлеты. Фото: smakuiemo.com.ua
Этот рецепт меняет представление об обычных котлетах. Благодаря простому секрету они получаются особенно сочными и нежными. Такой способ приготовления легко повторить дома, а результат приятно удивит даже тех, кто часто готовит это блюдо.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мясо (свинина или говядина) — 600 г;
- картофель — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- хлеб — 2 ломтика;
- молоко — 50 мл.;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- сушеный чеснок — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
- Мясо перекрутить через мясорубку вместе с сырым картофелем.
- Лук слегка обжарить и также измельчить. Хлеб замочить в молоке.
- Соединить фарш с луком, хлебом и яйцом, добавить соль, перец и чеснок.
- Хорошо перемешать и оставить на 20 минут в холодильнике.
- Сформировать котлеты, по желанию обвалять в муке.
- Обжарить на разогретой сковороде до румяной корочки, затем накрыть крышкой и довести до готовности.
