Не готовьте котлеты, как раньше: правильный рецепт из 600 г фарша

Не готовьте котлеты, как раньше: правильный рецепт из 600 г фарша

Дата публикации 23 апреля 2026 21:04
Жареные котлеты. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот рецепт меняет представление об обычных котлетах. Благодаря простому секрету они получаются особенно сочными и нежными. Такой способ приготовления легко повторить дома, а результат приятно удивит даже тех, кто часто готовит это блюдо.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • мясо (свинина или говядина) — 600 г;
  • картофель — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • хлеб — 2 ломтика;
  • молоко — 50 мл.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • сушеный чеснок — по вкусу;
  • масло — для жарки.
Приготовление котлет. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Мясо перекрутить через мясорубку вместе с сырым картофелем.
  2. Лук слегка обжарить и также измельчить. Хлеб замочить в молоке.
  3. Соединить фарш с луком, хлебом и яйцом, добавить соль, перец и чеснок.
  4. Хорошо перемешать и оставить на 20 минут в холодильнике.
  5. Сформировать котлеты, по желанию обвалять в муке.
  6. Обжарить на разогретой сковороде до румяной корочки, затем накрыть крышкой и довести до готовности.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
