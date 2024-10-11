Салат з буряка та оселедцем — покроковий рецепт

Не "шуба", але в рази смачніше — салат з буряка та оселедцем на будь-який випадок
Шукаєте оригінальний салат, який перевершить звичну "шубу"? Салат з буряка та оселедцем — це відмінний вибір для святкового столу чи просто смачного перекусу. Легкий у приготуванні та надзвичайно смачний.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам знадобиться:
- буряк відварений 1 шт;
- часник 1 зубчик;
- майонез 2 ст.л;
- коріандр 0,5 ч.л;
- чорний перець ½ ч.л;
- сіль ⅓ ч.л;
- варене яйце 1 шт;
- сир 40 г;
- кріп пучок;
- зелений горошок 2 ст.л.
Спосіб приготування
Очищаємо варені буряки і натираємо на маленьких різцях терки. Для соусу змішуємо майонез із коріандром, чорним меленим перцем та сіллю. Пропускаємо через прес часник і додаємо до соусу.
Заправляємо ⅓ частиною соусу бурякову масу. Натираємо варене яйце на великій тертці і кладемо наступним шаром на буряки, змащуємо соусом. Натираємо на дрібній тертці сир і викладаємо на яєчний шар, змащуємо соусом. Викладаємо на сирний шар горошок, шар горошку — залишки буряків. Змащуємо верхівку салату соусом.
Шинкуємо кріп, посипаємо верх салату. Якщо салат готується на велику компанію, інгредієнти можна збільшити в кілька разів. Виходить простий буряковий салат на закуску.
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