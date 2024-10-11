Салат з буряка та оселедцем — покроковий рецепт

Салат з буряка та оселедцем. Фото: smachnenke.com.ua

Шукаєте оригінальний салат, який перевершить звичну "шубу"? Салат з буряка та оселедцем — це відмінний вибір для святкового столу чи просто смачного перекусу. Легкий у приготуванні та надзвичайно смачний.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам знадобиться:

буряк відварений 1 шт;

часник 1 зубчик;

майонез 2 ст.л;

коріандр 0,5 ч.л;

чорний перець ½ ч.л;

сіль ⅓ ч.л;

варене яйце 1 шт;

сир 40 г;

кріп пучок;

зелений горошок 2 ст.л.

Спосіб приготування

Очищаємо варені буряки і натираємо на маленьких різцях терки. Для соусу змішуємо майонез із коріандром, чорним меленим перцем та сіллю. Пропускаємо через прес часник і додаємо до соусу.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Заправляємо ⅓ частиною соусу бурякову масу. Натираємо варене яйце на великій тертці і кладемо наступним шаром на буряки, змащуємо соусом. Натираємо на дрібній тертці сир і викладаємо на яєчний шар, змащуємо соусом. Викладаємо на сирний шар горошок, шар горошку — залишки буряків. Змащуємо верхівку салату соусом.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Шинкуємо кріп, посипаємо верх салату. Якщо салат готується на велику компанію, інгредієнти можна збільшити в кілька разів. Виходить простий буряковий салат на закуску.

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