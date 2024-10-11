Салат из свеклы и сельди – пошаговый рецепт

Салат из свеклы и сельди. Фото: smachnenke.com.ua

Ищете оригинальный салат, который превзойдет привычную "шубу"? Салат из свеклы и сельди — это отличный выбор для праздничного стола или просто вкусного перекуса. Легкий в приготовлении и очень вкусный.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

свекла отварная 1 шт;

чеснок 1 зубчик;

майонез 2 ст.л;

кориандр 0,5 ч.л;

черный перец ½ ч.л;

соль ⅓ ч.л;

вареное яйцо 1 шт;

творог 40 г;

укроп пучок;

зеленый горошек 2 ст.л.

Способ приготовления

Очищаем вареную свеклу и натираем на маленьких резцах терки. Для соуса смешиваем майонез с кориандром, черным молотым перцем и солью. Пропускаем через пресс чеснок и добавляем в соус.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Заправляем ⅓ частью соуса свекольную массу. Натираем вареное яйцо на большой терке и кладем следующим слоем на свеклу, смазываем соусом. Натираем на мелкой терке сыр и выкладываем на яичный слой, смазываем соусом. Выкладываем на сырный слой горошек, слой горошка — остатки свеклы. Смазываем верхушку салата соусом.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Тратим укроп, посыпаем верх салата. Если салат готовится на крупную компанию, можно увеличить ингредиенты в несколько раз. Выходит простой свекольный салат на закуску.

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