Салат из свеклы и сельди – пошаговый рецепт

Не "шуба", но в разы вкуснее — салат из свеклы и сельди на любой случай
Ищете оригинальный салат, который превзойдет привычную "шубу"? Салат из свеклы и сельди — это отличный выбор для праздничного стола или просто вкусного перекуса. Легкий в приготовлении и очень вкусный.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- свекла отварная 1 шт;
- чеснок 1 зубчик;
- майонез 2 ст.л;
- кориандр 0,5 ч.л;
- черный перец ½ ч.л;
- соль ⅓ ч.л;
- вареное яйцо 1 шт;
- творог 40 г;
- укроп пучок;
- зеленый горошек 2 ст.л.
Способ приготовления
Очищаем вареную свеклу и натираем на маленьких резцах терки. Для соуса смешиваем майонез с кориандром, черным молотым перцем и солью. Пропускаем через пресс чеснок и добавляем в соус.
Заправляем ⅓ частью соуса свекольную массу. Натираем вареное яйцо на большой терке и кладем следующим слоем на свеклу, смазываем соусом. Натираем на мелкой терке сыр и выкладываем на яичный слой, смазываем соусом. Выкладываем на сырный слой горошек, слой горошка — остатки свеклы. Смазываем верхушку салата соусом.
Тратим укроп, посыпаем верх салата. Если салат готовится на крупную компанию, можно увеличить ингредиенты в несколько раз. Выходит простой свекольный салат на закуску.
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