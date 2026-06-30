Новий крабовий салат із зернистим сиром: соковитий та пікантний
30 червня 2026 13:04
Крабовий салат. Фото: кадр з відео
Якщо класичний крабовий салат уже набрид, спробуйте цей варіант. Поєднання крабових паличок, зернистого сиру, соковитих помідорів і ароматного часнику робить страву ніжною, свіжою та дуже смачною. Такий салат готується за лічені хвилини й чудово підійде як для сімейної вечері, так і для святкового столу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- крабові палички — 100 г;
- зернистий сир — 160 г;
- помідори — 150–200 г;
- майонез — 2–3 ст. л.;
- часник — 1 зубчик;
- кріп — невеликий пучок.
Спосіб приготування
- Крабові палички нарізати невеликими шматочками та викласти першим шаром у салатник.
- Майонез змішати з подрібненим часником і змастити ним шар крабових паличок.
- Зверху рівномірно розподілити дрібно нарізаний кріп.
- Наступним шаром викласти зернистий сир, ще раз злегка змастити майонезом, а зверху додати нарізані кубиками помідори.
- Перед подачею салат бажано трохи охолодити. Якщо помідори дуже соковиті, краще видалити насіння, щоб страва не стала водянистою.
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