Ніжний крабовий салат з плавленим сиром і огірком простий рецепт

Крабовий салат по-новому: знадобиться 100 г паличок та 2 плавлені сирки
Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2026 12:14
Крабовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua
Цей крабовий салат виходить особливо ніжним завдяки поєднанню плавленого сиру та свіжого огірка. Простий набір інгредієнтів і швидке приготування роблять його ідеальним варіантом для легкої закуски або святкового столу.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- крабові палички — 100 г;
- плавлений сир — 2 шт.;
- свіжий огірок — 1–2 шт.;
- часник — 1 зубчик (за бажанням);
- майонез — за смаком.
Спосіб приготування
- Крабові палички нарізати невеликими кубиками.
- Свіжий огірок подрібнити соломкою або тонкими напівкружечками.
- Плавлений сир попередньо охолодити, після чого натерти на великій тертці.
- За бажанням додати подрібнений часник для пікантності.
- З’єднати всі інгредієнти в одній мисці, заправити майонезом і ретельно перемішати до однорідності.
- Перед подачею салат охолодити та прикрасити свіжою зеленню або шматочками огірка.
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