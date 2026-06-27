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Головна Смак Крабовий салат по-новому: знадобиться 100 г паличок та 2 плавлені сирки

Крабовий салат по-новому: знадобиться 100 г паличок та 2 плавлені сирки

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2026 12:14
Ніжний крабовий салат з плавленим сиром і огірком простий рецепт
Крабовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей крабовий салат виходить особливо ніжним завдяки поєднанню плавленого сиру та свіжого огірка. Простий набір інгредієнтів і швидке приготування роблять його ідеальним варіантом для легкої закуски або святкового столу.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • крабові палички — 100 г;
  • плавлений сир — 2 шт.;
  • свіжий огірок — 1–2 шт.;
  • часник — 1 зубчик (за бажанням);
  • майонез — за смаком.
рецепт салату з крабовими паличками
Крабовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Крабові палички нарізати невеликими кубиками.
  2. Свіжий огірок подрібнити соломкою або тонкими напівкружечками. 
  3. Плавлений сир попередньо охолодити, після чого натерти на великій тертці.
  4. За бажанням додати подрібнений часник для пікантності. 
  5. З’єднати всі інгредієнти в одній мисці, заправити майонезом і ретельно перемішати до однорідності.
  6. Перед подачею салат охолодити та прикрасити свіжою зеленню або шматочками огірка.

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салат рецепт крабові палички
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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