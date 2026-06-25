Салат з огірків у сметанному соусі: простий рецепт за кілька хвилин

Огірковий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Іноді найсмачніші страви народжуються з найпростіших продуктів. Цей огірковий салат підкорює поєднанням легкої кислинки, ніжної сметани та свіжого кропу. Завдяки короткому маринуванню огірки стають особливо ароматними та набувають насиченого смаку.

Рецепт опублікували Smachnenke,передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

огірки — 2 великі або 3 середні шт.;

сметана — 200 мл.;

оцет 9% — 1 ст. л.;

цукор — 1 неповна ст. л.;

сіль — 1/2 ч. л.;

чорний мелений перець — за смаком;

кріп — 1 невеликий пучок.

Салат з огірками. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Огірки очистити від шкірки та нарізати дуже тонкими кружальцями. Перекласти в миску, додати сіль, цукор, оцет і чорний мелений перець. Ретельно перемішати та залишити в холодильнику на 20–30 хвилин. Після маринування злити зайву рідину. Кріп дрібно нарізати та додати до огірків. Заправити салат холодною сметаною, обережно перемішати та одразу подати до столу.

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