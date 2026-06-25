Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Огірковий салат "по-німецьки" за 5 хвилин: не просто огірки в сметані

Огірковий салат "по-німецьки" за 5 хвилин: не просто огірки в сметані

Ua ru
Дата публікації: 25 червня 2026 13:34
Салат з огірків у сметанному соусі: простий рецепт за кілька хвилин
Огірковий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Іноді найсмачніші страви народжуються з найпростіших продуктів. Цей огірковий салат підкорює поєднанням легкої кислинки, ніжної сметани та свіжого кропу. Завдяки короткому маринуванню огірки стають особливо ароматними та набувають насиченого смаку.

Рецепт опублікували Smachnenke,передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • огірки — 2 великі або 3 середні шт.;
  • сметана — 200 мл.;
  • оцет 9% — 1 ст. л.;
  • цукор — 1 неповна ст. л.;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • кріп — 1 невеликий пучок.
рецепт салату з огірками
Салат з огірками. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Огірки очистити від шкірки та нарізати дуже тонкими кружальцями.
  2. Перекласти в миску, додати сіль, цукор, оцет і чорний мелений перець. 
  3. Ретельно перемішати та залишити в холодильнику на 20–30 хвилин.
  4. Після маринування злити зайву рідину. Кріп дрібно нарізати та додати до огірків.
  5. Заправити салат холодною сметаною, обережно перемішати та одразу подати до столу.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".

салат рецепт огірки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації