Салат з крабовими паличками та сиром: легка страва за 10 хвилин

Новий салат з крабовими паличками "Дамський": легий рецепт
Ua ru
Дата публікації: 22 червня 2026 21:44
Салат з крабовими паличками. Фото: кадр з відео
Легкі салати часто рятують, коли хочеться швидко приготувати щось смачне без зайвих зусиль. Цей варіант із крабовими паличками, сиром і свіжими овочами виходить ніжним, ароматним і дуже швидким у приготуванні — ідеально для щоденного меню.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- сир кисломолочний — 300 г.;
- сметана — 100 г.;
- кріп — за смаком;
- часник — 1–2 зуб.;
- крабові палички — 200 г.;
- помідори — 200 г.;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком;
- петрушка — за смаком.
Спосіб приготування
- Змішати кисломолочний сир зі сметаною до однорідної кремової маси. Додати подрібнений кріп і часник, перемішати.
- Крабові палички нарізати невеликими шматочками та додати до основи.
- Помідори нарізати кубиком, всипати в салат, приправити сіллю та перцем.
- Обережно перемішати до рівномірного поєднання інгредієнтів.
- Перед подачею посипати подрібненою петрушкою.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів
Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Читайте також:
Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".
Реклама