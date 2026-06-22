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Головна Смак Новий салат з крабовими паличками "Дамський": легий рецепт

Новий салат з крабовими паличками "Дамський": легий рецепт

Ua ru
Дата публікації: 22 червня 2026 21:44
Салат з крабовими паличками та сиром: легка страва за 10 хвилин
Салат з крабовими паличками. Фото: кадр з відео

Легкі салати часто рятують, коли хочеться швидко приготувати щось смачне без зайвих зусиль. Цей варіант із крабовими паличками, сиром і свіжими овочами виходить ніжним, ароматним і дуже швидким у приготуванні — ідеально для щоденного меню.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • сир кисломолочний — 300 г.;
  • сметана — 100 г.;
  • кріп — за смаком;
  • часник — 1–2 зуб.;
  • крабові палички — 200 г.;
  • помідори — 200 г.;
  • сіль — за смаком;
  • перець чорний мелений — за смаком;
  • петрушка — за смаком.
рецепт салату з крабовими паличками
Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Змішати кисломолочний сир зі сметаною до однорідної кремової маси. Додати подрібнений кріп і часник, перемішати. 
  2. Крабові палички нарізати невеликими шматочками та додати до основи.
  3. Помідори нарізати кубиком, всипати в салат, приправити сіллю та перцем. 
  4. Обережно перемішати до рівномірного поєднання інгредієнтів.
  5. Перед подачею посипати подрібненою петрушкою.

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салат рецепт крабові палички
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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