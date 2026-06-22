Салат с крабовыми палочками и сыром: легкое блюдо за 10 минут

Новый салат с крабовыми палочками "Дамский": простой рецепт
Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 21:44
Салат с крабовыми палочками. Фото: кадр из видео
Легкие салаты часто выручают, когда хочется быстро приготовить что-нибудь вкусное без лишних усилий. Этот вариант с крабовыми палочками, сыром и свежими овощами получается нежным, ароматным и очень быстрым в приготовлении — идеально подходит для повседневного меню.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кисломолочный сыр — 300 г;
- сметана — 100 г.;
- укроп — по вкусу;
- чеснок — 1–2 зубчика;
- крабовые палочки — 200 г.;
- помидоры — 200 г.;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу;
- петрушка — по вкусу.
Способ приготовления
- Смешать творог со сметаной до однородной кремообразной массы. Добавить измельченный укроп и чеснок, перемешать.
- Крабовые палочки нарезать небольшими кусочками и добавить в основу.
- Помидоры нарезать кубиками, добавить в салат, приправить солью и перцем.
- Аккуратно перемешать до равномерного смешивания ингредиентов.
- Перед подачей посыпать измельченной петрушкой.
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