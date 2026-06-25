Салат из огурцов в сметанном соусе: простой рецепт за несколько минут

Огуречный салат "по-немецки" за 5 минут: не просто огурцы со сметаной
Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 13:34
Огуречный салат. Фото: smachnenke.com.ua
Иногда самые вкусные блюда получаются из самых простых продуктов. Этот огуречный салат покоряет сочетанием лёгкой кислинки, нежной сметаны и свежего укропа. Благодаря короткому маринованию огурцы становятся особенно ароматными и приобретают насыщенный вкус.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- огурцы — 2 больших или 3 средних шт.;
- сметана — 200 мл;
- уксус 9% — 1 ст. л.;
- сахар — 1 неполная ст. л.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- чёрный молотый перец — по вкусу;
- укроп — 1 небольшой пучок.
Способ приготовления
- Огурцы очистить от кожуры и нарезать очень тонкими кружочками.
- Переложить в миску, добавить соль, сахар, уксус и черный молотый перец.
- Тщательно перемешать и оставить в холодильнике на 20–30 минут.
- После маринования слить лишнюю жидкость. Укроп мелко нарезать и добавить к огурцам.
- Заправить салат холодной сметаной, аккуратно перемешать и сразу подать к столу.
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