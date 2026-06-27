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Главная Вкус Крабовый салат по-новому: понадобится 100 г палочек и 2 плавленых сырка

Крабовый салат по-новому: понадобится 100 г палочек и 2 плавленых сырка

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 12:14
Нежный крабовый салат с плавленым сыром и огурцом: простой рецепт
Крабовый салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот крабовый салат получается особенно нежным благодаря сочетанию плавленого сыра и свежего огурца. Простой набор ингредиентов и быстрое приготовление делают его идеальным вариантом для легкой закуски или праздничного стола.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • крабовые палочки — 100 г;
  • плавленый сыр — 2 шт.;
  • свежий огурец — 1–2 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик (по желанию);
  • майонез — по вкусу.
рецепт салату з крабовими паличками
Крабовый салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Крабовые палочки нарезать небольшими кубиками.
  2. Свежий огурец нарезать соломкой или тонкими полукольцами.
  3. Плавленый сыр предварительно охладить, после чего натереть на крупной терке.
  4. По желанию добавить измельченный чеснок для пикантности.
  5. Смешать все ингредиенты в одной миске, заправить майонезом и тщательно перемешать до однородности.
  6. Перед подачей салат охладить и украсить свежей зеленью или кусочками огурца.

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салат рецепт крабовые палочки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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