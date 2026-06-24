Новий рецепт голубців з кабачків: знадобиться 500 г фаршу

Голубці з кабачків. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

У сезон кабачків варто спробувати незвичний варіант улюблених голубців. Замість капустяного листя використовуються тонкі слайси кабачків, які роблять страву ніжнішою та соковитішою. Завдяки ароматній м’ясній начинці та апетитному соусу такі голубці легко стануть новим фаворитом сімейного меню.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачки — 3–4 шт.;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

фарш — 500 г;

рис — 0,5 склянки;

сіль — за смаком;

перець — за смаком;

сухий часник — за смаком;

сметана — 150 г;

кетчуп — 150 г;

вода — 1 склянка;

олія — для смаження.

Приготування голубців. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кабачки нарізати тонкими довгими слайсами. Обрізки та дрібні шматочки кабачків нарізати невеликими кубиками. Цибулю та моркву подрібнити й обсмажити на невеликій кількості олії до м’якості. З'єднати фарш, промитий рис, обсмажені овочі та нарізані кабачки. Додати сіль, перець і сухий часник. Ретельно перемішати начинку. На кожен кабачковий слайс викласти трохи начинки та згорнути рулетиком. Перекласти голубці у форму для запікання. Для соусу змішати сметану, кетчуп і воду до однорідності. За бажанням додати спеції або сушені трави. Залити голубці соусом і запікати в розігрітій до 190 °C духовці приблизно 1 годину. Подавати гарячими зі свіжою зеленню або сметаною.

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