Новий рецепт на вечерю за 20 хвилин: знадобиться 500 г будь-якого фаршу

Новий рецепт на вечерю за 20 хвилин: знадобиться 500 г будь-якого фаршу

Дата публікації: 28 квітня 2026 21:04
Новий рецепт на вечерю за 20 хвилин: знадобиться 500 г будь-якого фаршу
Фарщ та соус. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт — ідеальне рішення для швидкої та ситної вечері. Поєднання фаршу, макаронів і ніжної вершкової заливки створює насичений смак, який подобається всій родині. Готується просто, а результат виглядає як повноцінна ресторанна страва.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • м’ясний фарш — 500 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • петрушка — 1 пучок;
  • сіль, чорний перець — за смаком;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • сушений часник — 1 ч. л.;
  • вершкове масло — 30 г;
  • томатна паста — 1–2 ст. л.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • перець чилі — ½ шт.;
  • часник — 3 зубчики;
  • сушений базилік — ½ ч. л.;
  • макарони — 150 г;
  • помідори — 2 шт.;
  • твердий сир — 100 г.

Яєчна заливка:

  • яйця — 3 шт.;
  • борошно — 1 ст. л.;
  • кріп — 1 пучок.

Вершкова заливка:

  • вершки — 250 мл.;
  • вершкове масло — 30 г;
  • борошно — 1 ст. л.;
  • печериці — 3–4 шт.;
  • сіль, перець — за смаком.
Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Фарш змішати з яйцями, спеціями та зеленню, обсмажити на вершковому маслі. 
  2. Додати цибулю, моркву, чилі, часник і томатну пасту, довести до готовності. 
  3. З’єднати з відвареними макаронами. Окремо змішати інгредієнти для яєчної заливки. 
  4. Для вершкового соусу прогріти масло з борошном, додати вершки та гриби, довести до густоти.
  5. У форму викласти фарш із макаронами, залити спочатку яєчною сумішшю, потім вершковою. Зверху розкласти помідори та посипати сиром.
  6. Запікати при 180°C близько 25 хвилин до рум’яної скоринки.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
