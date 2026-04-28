Новий рецепт на вечерю за 20 хвилин: знадобиться 500 г будь-якого фаршу
Дата публікації: 28 квітня 2026 21:04
Фарщ та соус. Фото: gospodynka.com.ua
Цей рецепт — ідеальне рішення для швидкої та ситної вечері. Поєднання фаршу, макаронів і ніжної вершкової заливки створює насичений смак, який подобається всій родині. Готується просто, а результат виглядає як повноцінна ресторанна страва.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- м’ясний фарш — 500 г;
- яйця — 2 шт.;
- петрушка — 1 пучок;
- сіль, чорний перець — за смаком;
- паприка — 1 ч. л.;
- сушений часник — 1 ч. л.;
- вершкове масло — 30 г;
- томатна паста — 1–2 ст. л.;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- перець чилі — ½ шт.;
- часник — 3 зубчики;
- сушений базилік — ½ ч. л.;
- макарони — 150 г;
- помідори — 2 шт.;
- твердий сир — 100 г.
Яєчна заливка:
- яйця — 3 шт.;
- борошно — 1 ст. л.;
- кріп — 1 пучок.
Вершкова заливка:
- вершки — 250 мл.;
- вершкове масло — 30 г;
- борошно — 1 ст. л.;
- печериці — 3–4 шт.;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Фарш змішати з яйцями, спеціями та зеленню, обсмажити на вершковому маслі.
- Додати цибулю, моркву, чилі, часник і томатну пасту, довести до готовності.
- З’єднати з відвареними макаронами. Окремо змішати інгредієнти для яєчної заливки.
- Для вершкового соусу прогріти масло з борошном, додати вершки та гриби, довести до густоти.
- У форму викласти фарш із макаронами, залити спочатку яєчною сумішшю, потім вершковою. Зверху розкласти помідори та посипати сиром.
- Запікати при 180°C близько 25 хвилин до рум’яної скоринки.
