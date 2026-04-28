Новий рецепт на вечерю за 20 хвилин: знадобиться 500 г будь-якого фаршу

Фарщ та соус. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт — ідеальне рішення для швидкої та ситної вечері. Поєднання фаршу, макаронів і ніжної вершкової заливки створює насичений смак, який подобається всій родині. Готується просто, а результат виглядає як повноцінна ресторанна страва.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

м’ясний фарш — 500 г;

яйця — 2 шт.;

петрушка — 1 пучок;

сіль, чорний перець — за смаком;

паприка — 1 ч. л.;

сушений часник — 1 ч. л.;

вершкове масло — 30 г;

томатна паста — 1–2 ст. л.;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

перець чилі — ½ шт.;

часник — 3 зубчики;

сушений базилік — ½ ч. л.;

макарони — 150 г;

помідори — 2 шт.;

твердий сир — 100 г.

Яєчна заливка:

яйця — 3 шт.;

борошно — 1 ст. л.;

кріп — 1 пучок.

Вершкова заливка:

вершки — 250 мл.;

вершкове масло — 30 г;

борошно — 1 ст. л.;

печериці — 3–4 шт.;

сіль, перець — за смаком.

Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Фарш змішати з яйцями, спеціями та зеленню, обсмажити на вершковому маслі. Додати цибулю, моркву, чилі, часник і томатну пасту, довести до готовності. З’єднати з відвареними макаронами. Окремо змішати інгредієнти для яєчної заливки. Для вершкового соусу прогріти масло з борошном, додати вершки та гриби, довести до густоти. У форму викласти фарш із макаронами, залити спочатку яєчною сумішшю, потім вершковою. Зверху розкласти помідори та посипати сиром. Запікати при 180°C близько 25 хвилин до рум’яної скоринки.

