Головна Смак Рецепт смачної вечері за 20 хвилин: знадобиться картопля та 3 яйця

Рецепт смачної вечері за 20 хвилин: знадобиться картопля та 3 яйця

Дата публікації: 24 квітня 2026 21:04
Рецепт смачної вечері за 20 хвилин: знадобиться картопля та 3 яйця
Гарячі бутерброди. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт — ідеальний варіант для швидкої та ситної вечері. Хрустка картопля, ароматна овочева начинка та розплавлений сир створюють насичений домашній смак. Простий спосіб приготування дозволяє легко приготувати повноцінну страву всього за кілька кроків.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • картопля — 3 шт.;
  • яйця — 3 шт.;
  • борошно — 5 ст. л.;
  • молоко — 100 мл;
  • сир твердий — 70 г + 150 г;
  • морква — 1 шт.;
  • червона цибуля — 1 шт.;
  • печериці — 150 г;
  • часник — 3 зубчики;
  • петрушка — 1 пучок;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • панірувальні сухарі — за потреби;
  • орегано — за смаком;
  • сіль — за смаком;
  • перець — за смаком;
  • олія — для смаження.
рецепт смачної вечері
Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Картоплю нарізати кружальцями, посолити та залишити на кілька хвилин.
  2. Яйця збити з сіллю, перцем і орегано, додати борошно, молоко та сир.
  3. Картоплю обсушити, обваляти в сухарях із часником і борошном, занурити в яєчну суміш і запекти при 180 °C до напівготовності.
  4. Для начинки обсмажити часник, моркву, цибулю та печериці. Додати спеції, зелень і тертий сир, перемішати.
  5. Викласти начинку на картоплю та запікати ще кілька хвилин до розплавлення сиру.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
