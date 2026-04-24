Главная Вкус Рецепт вкусного ужина за 20 минут: понадобится картофель и 3 яйца

Рецепт вкусного ужина за 20 минут: понадобится картофель и 3 яйца

Дата публикации 24 апреля 2026 21:04
Рецепт вкусного ужина за 20 минут: понадобится картофель и 3 яйца
Горячие бутерброды. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт — идеальный вариант для быстрого и сытного ужина. Хрустящий картофель, ароматная овощная начинка и расплавленный сыр создают насыщенный домашний вкус. Простой способ приготовления позволяет легко приготовить полноценное блюдо всего за несколько шагов.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

  • картофель — 3 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • мука — 5 ст. л.;
  • молоко — 100 мл.;
  • сыр твердый — 70 г + 150 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • красный лук — 1 шт.;
  • шампиньоны — 150 г;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • петрушка — 1 пучок;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • панировочные сухари — по необходимости;
  • орегано — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • масло — для жарки.
Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Картофель нарезать кружочками, посолить и оставить на несколько минут.
  2. Яйца взбить с солью, перцем и орегано, добавить муку, молоко и сыр.
  3. Картофель обсушить, обвалять в сухарях с чесноком и мукой, окунуть в яичную смесь и запечь при 180 °C до полуготовности.
  4. Для начинки обжарить чеснок, морковь, лук и шампиньоны. Добавить специи, зелень и тертый сыр, перемешать.
  5. Выложить начинку на картофель и запекать еще несколько минут до расплавления сыра.



Реклама

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

