Рецепт вкусного ужина за 20 минут: понадобится картофель и 3 яйца
Дата публикации 24 апреля 2026 21:04
Горячие бутерброды. Фото: gospodynka.com.ua
Этот рецепт — идеальный вариант для быстрого и сытного ужина. Хрустящий картофель, ароматная овощная начинка и расплавленный сыр создают насыщенный домашний вкус. Простой способ приготовления позволяет легко приготовить полноценное блюдо всего за несколько шагов.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- картофель — 3 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- мука — 5 ст. л.;
- молоко — 100 мл.;
- сыр твердый — 70 г + 150 г;
- морковь — 1 шт.;
- красный лук — 1 шт.;
- шампиньоны — 150 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- петрушка — 1 пучок;
- зеленый лук — 1 пучок;
- панировочные сухари — по необходимости;
- орегано — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
- Картофель нарезать кружочками, посолить и оставить на несколько минут.
- Яйца взбить с солью, перцем и орегано, добавить муку, молоко и сыр.
- Картофель обсушить, обвалять в сухарях с чесноком и мукой, окунуть в яичную смесь и запечь при 180 °C до полуготовности.
- Для начинки обжарить чеснок, морковь, лук и шампиньоны. Добавить специи, зелень и тертый сыр, перемешать.
- Выложить начинку на картофель и запекать еще несколько минут до расплавления сыра.
