Рецепт вкусного ужина за 20 минут: понадобится картофель и 3 яйца

Этот рецепт — идеальный вариант для быстрого и сытного ужина. Хрустящий картофель, ароматная овощная начинка и расплавленный сыр создают насыщенный домашний вкус. Простой способ приготовления позволяет легко приготовить полноценное блюдо всего за несколько шагов.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

картофель — 3 шт.;

яйца — 3 шт.;

мука — 5 ст. л.;

молоко — 100 мл.;

сыр твердый — 70 г + 150 г;

морковь — 1 шт.;

красный лук — 1 шт.;

шампиньоны — 150 г;

чеснок — 3 зубчика;

петрушка — 1 пучок;

зеленый лук — 1 пучок;

панировочные сухари — по необходимости;

орегано — по вкусу;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Картофель нарезать кружочками, посолить и оставить на несколько минут. Яйца взбить с солью, перцем и орегано, добавить муку, молоко и сыр. Картофель обсушить, обвалять в сухарях с чесноком и мукой, окунуть в яичную смесь и запечь при 180 °C до полуготовности. Для начинки обжарить чеснок, морковь, лук и шампиньоны. Добавить специи, зелень и тертый сыр, перемешать. Выложить начинку на картофель и запекать еще несколько минут до расплавления сыра.

