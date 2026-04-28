Новый рецепт на ужин за 20 минут: понадобится 500 г любого фарша

Фарш и соус.

Этот рецепт — идеальное решение для быстрого и сытного ужина. Сочетание фарша, макарон и нежной сливочной заливки создает насыщенный вкус, который нравится всей семье. Готовится просто, а результат выглядит как полноценное ресторанное блюдо.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мясной фарш — 500 г;

яйца — 2 шт.;

петрушка — 1 пучок;

соль, черный перец — по вкусу;

паприка — 1 ч. л.;

сушеный чеснок — 1 ч. л.;

сливочное масло — 30 г;

томатная паста — 1-2 ст. л.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

перец чили — ½ шт.;

чеснок — 3 зубчика;

сушеный базилик — ½ ч. л.;

макароны — 150 г;

помидоры — 2 шт.;

твердый сыр — 100 г.

Яичная заливка:

яйца — 3 шт.;

мука — 1 ст. л.;

укроп — 1 пучок.

Сливочная заливка:

сливки — 250 мл.;

сливочное масло — 30 г;

мука — 1 ст. л.;

шампиньоны — 3-4 шт.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление блюда.

Способ приготовления

Фарш смешать с яйцами, специями и зеленью, обжарить на сливочном масле. Добавить лук, морковь, чили, чеснок и томатную пасту, довести до готовности. Соединить с отваренными макаронами. Отдельно смешать ингредиенты для яичной заливки. Для сливочного соуса прогреть масло с мукой, добавить сливки и грибы, довести до густоты. В форму выложить фарш с макаронами, залить сначала яичной смесью, затем сливочной. Сверху разложить помидоры и посыпать сыром. Запекать при 180°C около 25 минут до румяной корочки.

