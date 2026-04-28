Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Новый рецепт на ужин за 20 минут: понадобится 500 г любого фарша

Ua ru
Дата публикации 28 апреля 2026 21:04
Фарш и соус. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт — идеальное решение для быстрого и сытного ужина. Сочетание фарша, макарон и нежной сливочной заливки создает насыщенный вкус, который нравится всей семье. Готовится просто, а результат выглядит как полноценное ресторанное блюдо.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • мясной фарш — 500 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • петрушка — 1 пучок;
  • соль, черный перец — по вкусу;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • сушеный чеснок — 1 ч. л.;
  • сливочное масло — 30 г;
  • томатная паста — 1-2 ст. л.;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • перец чили — ½ шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • сушеный базилик — ½ ч. л.;
  • макароны — 150 г;
  • помидоры — 2 шт.;
  • твердый сыр — 100 г.

Яичная заливка:

  • яйца — 3 шт.;
  • мука — 1 ст. л.;
  • укроп — 1 пучок.

Сливочная заливка:

  • сливки — 250 мл.;
  • сливочное масло — 30 г;
  • мука — 1 ст. л.;
  • шампиньоны — 3-4 шт.;
  • соль, перец — по вкусу.
Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Фарш смешать с яйцами, специями и зеленью, обжарить на сливочном масле.
  2. Добавить лук, морковь, чили, чеснок и томатную пасту, довести до готовности.
  3. Соединить с отваренными макаронами. Отдельно смешать ингредиенты для яичной заливки.
  4. Для сливочного соуса прогреть масло с мукой, добавить сливки и грибы, довести до густоты.
  5. В форму выложить фарш с макаронами, залить сначала яичной смесью, затем сливочной. Сверху разложить помидоры и посыпать сыром.
  6. Запекать при 180°C около 25 минут до румяной корочки.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации