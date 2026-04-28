Новый рецепт на ужин за 20 минут: понадобится 500 г любого фарша
Ua ru
Дата публикации 28 апреля 2026 21:04
Фарш и соус. Фото: gospodynka.com.ua
Этот рецепт — идеальное решение для быстрого и сытного ужина. Сочетание фарша, макарон и нежной сливочной заливки создает насыщенный вкус, который нравится всей семье. Готовится просто, а результат выглядит как полноценное ресторанное блюдо.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мясной фарш — 500 г;
- яйца — 2 шт.;
- петрушка — 1 пучок;
- соль, черный перец — по вкусу;
- паприка — 1 ч. л.;
- сушеный чеснок — 1 ч. л.;
- сливочное масло — 30 г;
- томатная паста — 1-2 ст. л.;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- перец чили — ½ шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- сушеный базилик — ½ ч. л.;
- макароны — 150 г;
- помидоры — 2 шт.;
- твердый сыр — 100 г.
Яичная заливка:
- яйца — 3 шт.;
- мука — 1 ст. л.;
- укроп — 1 пучок.
Сливочная заливка:
- сливки — 250 мл.;
- сливочное масло — 30 г;
- мука — 1 ст. л.;
- шампиньоны — 3-4 шт.;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Фарш смешать с яйцами, специями и зеленью, обжарить на сливочном масле.
- Добавить лук, морковь, чили, чеснок и томатную пасту, довести до готовности.
- Соединить с отваренными макаронами. Отдельно смешать ингредиенты для яичной заливки.
- Для сливочного соуса прогреть масло с мукой, добавить сливки и грибы, довести до густоты.
- В форму выложить фарш с макаронами, залить сначала яичной смесью, затем сливочной. Сверху разложить помидоры и посыпать сыром.
- Запекать при 180°C около 25 минут до румяной корочки.
Реклама