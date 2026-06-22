Новий салат "Кума": у 100 раз смачніший за "Цезар"

Салат "Кума". Фото: gospodynka.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Цей салат з куркою та оливками готується за лічені хвилини, але за смаком легко конкурує з ресторанними стравами. Ніжна текстура, насичений білковий склад і прості інгредієнти роблять його універсальним варіантом як для вечері, так і для святкового столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

куряче філе варене — 2 шт.;

зелена цибуля — 1 пучок;

яйця варені — 4–5 шт.;

оливки без кісточок — 60 г;

майонез — 3 ст. л.;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком.

Салат з куркою. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Нарізати відварене куряче філе невеликими шматочками та перекласти у глибоку миску. Додати дрібно нарізану зелену цибулю та перемішати. Яйця нарізати кубиками середнього розміру та додати до салату. Оливки розрізати навпіл і також додати до основи. Заправити майонезом, додати сіль і чорний перець за смаком, ретельно перемішати до однорідності.

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