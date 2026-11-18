Салат з буряком. Фото: кадр з відео

Ніжний буряк чудово поєднується з легкою кислинкою яблучного оцту та пікантністю зернистої гірчиці. Кунжут додає приємного горіхового відтінку й робить страву ще апетитнішою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

відварений буряк — 2 шт.;

кунжут — 1,5 ч. л.;

зерниста гірчиця — 1 ст. л.;

яблучний оцет — 1 ст. л.;

цукор — ½ ч. л.;

сіль — до смаку;

оливкова олія — 2 ст. л.

Буряк та кунжут. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Буряк очистити й натерти на великій тертці. Кунжут підсушити на сухій розігрітій сковороді до легкого золотистого кольору та додати до буряка. Для заправки змішати зернисту гірчицю, яблучний оцет, цукор, сіль та оливкову олію. Полити буряк із кунжутом і добре перемішати. Перед подачею за бажанням охолодити салат, щоб інгредієнти краще поєдналися.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів з буряком

Рецепт салату "Осінній": знадобиться 2 буряки та 2 солоні огірки.

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".