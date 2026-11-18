Новий салат з буряком: ніжний, ситний та корисний
Ua ru
18 листопада 2026 12:04
Фото: кадр з відео
Салат з буряком. Фото: кадр з відео
Ніжний буряк чудово поєднується з легкою кислинкою яблучного оцту та пікантністю зернистої гірчиці. Кунжут додає приємного горіхового відтінку й робить страву ще апетитнішою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- відварений буряк — 2 шт.;
- кунжут — 1,5 ч. л.;
- зерниста гірчиця — 1 ст. л.;
- яблучний оцет — 1 ст. л.;
- цукор — ½ ч. л.;
- сіль — до смаку;
- оливкова олія — 2 ст. л.
Спосіб приготування
- Буряк очистити й натерти на великій тертці. Кунжут підсушити на сухій розігрітій сковороді до легкого золотистого кольору та додати до буряка.
- Для заправки змішати зернисту гірчицю, яблучний оцет, цукор, сіль та оливкову олію.
- Полити буряк із кунжутом і добре перемішати.
- Перед подачею за бажанням охолодити салат, щоб інгредієнти краще поєдналися.
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