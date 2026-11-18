Новый салат со свеклой: нежный, сытный и полезный
Ua ru
18 ноября 2026 12:04
Фото: кадр из видео
Салат со свеклой. Фото: кадр из видео
Нежная свекла прекрасно сочетается с легкой кислинкой яблочного уксуса и пикантностью зернистой горчицы. Кунжут придает блюду приятный ореховый привкус и делает его ещё более аппетитным.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- отварная свекла — 2 шт.;
- кунжут — 1,5 ч. л.;
- зернистая горчица — 1 ст. л.;
- яблочный уксус — 1 ст. л.;
- сахар — ½ ч. л.;
- соль — по вкусу;
- оливковое масло — 2 ст. л.
Способ приготовления
- Свеклу очистить и натереть на крупной терке. Кунжут подсушить на сухой разогретой сковороде до легкого золотистого цвета и добавить к свекле.
- Для заправки смешать зернистую горчицу, яблочный уксус, сахар, соль и оливковое масло.
- Полить свеклу с кунжутом и хорошо перемешать.
- Перед подачей по желанию охладить салат, чтобы ингредиенты лучше соединились.
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