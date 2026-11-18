Салат со свеклой. Фото: кадр из видео

Нежная свекла прекрасно сочетается с легкой кислинкой яблочного уксуса и пикантностью зернистой горчицы. Кунжут придает блюду приятный ореховый привкус и делает его ещё более аппетитным.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

отварная свекла — 2 шт.;

кунжут — 1,5 ч. л.;

зернистая горчица — 1 ст. л.;

яблочный уксус — 1 ст. л.;

сахар — ½ ч. л.;

соль — по вкусу;

оливковое масло — 2 ст. л.

Свекла и кунжут. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Свеклу очистить и натереть на крупной терке. Кунжут подсушить на сухой разогретой сковороде до легкого золотистого цвета и добавить к свекле. Для заправки смешать зернистую горчицу, яблочный уксус, сахар, соль и оливковое масло. Полить свеклу с кунжутом и хорошо перемешать. Перед подачей по желанию охладить салат, чтобы ингредиенты лучше соединились.

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