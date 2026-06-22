Новий салат з крабовими паличками "Дамський": легий рецепт

Салат з крабовими паличками. Фото: кадр з відео

Юлія Щербак Редактор

Легкі салати часто рятують, коли хочеться швидко приготувати щось смачне без зайвих зусиль. Цей варіант із крабовими паличками, сиром і свіжими овочами виходить ніжним, ароматним і дуже швидким у приготуванні — ідеально для щоденного меню.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

сир кисломолочний — 300 г.;

сметана — 100 г.;

кріп — за смаком;

часник — 1–2 зуб.;

крабові палички — 200 г.;

помідори — 200 г.;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком;

петрушка — за смаком.

Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Змішати кисломолочний сир зі сметаною до однорідної кремової маси. Додати подрібнений кріп і часник, перемішати. Крабові палички нарізати невеликими шматочками та додати до основи. Помідори нарізати кубиком, всипати в салат, приправити сіллю та перцем. Обережно перемішати до рівномірного поєднання інгредієнтів. Перед подачею посипати подрібненою петрушкою.

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