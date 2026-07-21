Оладки на сніданок за 15 хвилин: знадобиться 2 кабачки та 1 склянка вівсянки

Вівсянка та кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Якщо хочеться приготувати смачний і легкий сніданок із сезонних овочів, зверніть увагу на ці кабачкові оладки. Завдяки вівсяним пластівцям вони виходять ніжними, добре тримають форму та мають апетитну золотисту скоринку. Подавати їх можна зі сметаною, йогуртовим соусом або свіжими овочами.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоді кабачки — 2 шт.;

яйця — 3 шт.;

вівсяні пластівці — 1 склянка (приблизно 100 г);

часник — до смаку;

сіль — 1 ч. л.;

чорний мелений перець — до смаку;

куркума та інші спеції — до смаку;

олія — для смаження.

Кабачкові оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кабачки натерти на середній тертці та за потреби злегка відтиснути від зайвої рідини. Додати яйця, сіль, перець, подрібнений часник, куркуму та улюблені спеції. Додати вівсяні пластівці, перемішати й залишити на 10 хвилин. Сформувати невеликі оладки або викладати масу ложкою на розігріту сковорідку. Обсмажити на невеликій кількості олії з обох боків до рум'яної скоринки. Подавати гарячими зі сметаною або йогуртово-часниковим соусом.

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