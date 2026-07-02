Оладки за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 1 кабачок та 400 мл кефіру

Кабачкові оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

У сезон кабачків цей рецепт точно стане одним із ваших улюблених. Оладки виходять пишними, ніжними та рум'яними, а готуються із простих продуктів, які майже завжди є вдома. Чудовий варіант для швидкого сніданку або легкої вечері, коли хочеться чогось смачного без зайвого клопоту.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачок — 1 середній;

сіль — за смаком.

Для тіста:

яйця — 2 шт.;

кефір або натуральний йогурт 2,5% — 400 мл;

борошно пшеничне — 2 скл. (по 200 мл);

сода — неповна 1 ч. л.;

сушене листя селери — за смаком;

приправа до м'яса або улюблені спеції — за смаком;

паприка — за смаком;

сіль — за смаком.

Додатково:

олія — для смаження;

сметана або улюблений соус — для подачі.

Приготування оладок. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кабачок нарізати тонкими кружечками, злегка посолити та залишити на 10 хвилин. Після цього добре відтиснути від зайвої рідини. Яйця змішати з кефіром, додати сіль, паприку, сушене листя селери та спеції. Поступово додати борошно й перемішати до однорідної консистенції. Додати підготовлений кабачок, всипати соду та швидко перемішати. Одразу викладати тісто ложкою на добре розігріту сковороду з олією. Обсмажити оладки з обох боків до золотистої скоринки. Подавати гарячими зі сметаною або улюбленим соусом.

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