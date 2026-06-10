Підлива до будь-якого гарніру за 5 хвилин і без м’яса: рецепт
Ua ru
Дата публікації: 10 червня 2026 21:44
Підлива до гарніру. Фото: smachnenke.com.ua
Коли хочеться зробити гарнір більш апетитним, на допомогу приходить проста домашня підлива. Вона готується буквально за кілька хвилин із доступних продуктів, а виходить густою, ароматною та дуже смачною. Такий соус чудово поєднується з картоплею, макаронами, рисом і будь-якими кашами.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- рослинна олія — 2 ст. л.;
- вершкове масло — 1 ст. л.;
- борошно — 2 ст. л.;
- томатна паста — 1 ст. л.;
- вода — 500 мл;
- сметана — 1 ст. л.;
- лавровий лист — 1 шт.;
- копчена паприка — за смаком;
- сухий часник — за смаком;
- чорний перець — за смаком;
- сухий кріп — за смаком;
- гострий перець — за смаком;
- сіль — за смаком;
- цукор — за смаком.
Спосіб приготування
- У сковорідці розігріти рослинну та вершкову олію.
- Додати борошно й обсмажити до легкого золотистого кольору.
- Додати томатну пасту та швидко перемішати.
- Поступово влити воду, постійно помішуючи, щоб не утворилися грудочки.
- Додати лавровий лист, сіль, дрібку цукру та спеції. Довести до кипіння, після чого додати сметану.
- Готувати на невеликому вогні 1–2 хвилини до загустіння. Перед подачею видалити лавровий лист.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак
Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.
Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.
Читайте також:
Реклама