Підлива до будь-якого гарніру за 5 хвилин і без м’яса: рецепт

Підлива до гарніру. Фото: smachnenke.com.ua

Коли хочеться зробити гарнір більш апетитним, на допомогу приходить проста домашня підлива. Вона готується буквально за кілька хвилин із доступних продуктів, а виходить густою, ароматною та дуже смачною. Такий соус чудово поєднується з картоплею, макаронами, рисом і будь-якими кашами.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

рослинна олія — 2 ст. л.;

вершкове масло — 1 ст. л.;

борошно — 2 ст. л.;

томатна паста — 1 ст. л.;

вода — 500 мл;

сметана — 1 ст. л.;

лавровий лист — 1 шт.;

копчена паприка — за смаком;

сухий часник — за смаком;

чорний перець — за смаком;

сухий кріп — за смаком;

гострий перець — за смаком;

сіль — за смаком;

цукор — за смаком.

Рис та підлива. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

У сковорідці розігріти рослинну та вершкову олію. Додати борошно й обсмажити до легкого золотистого кольору. Додати томатну пасту та швидко перемішати. Поступово влити воду, постійно помішуючи, щоб не утворилися грудочки. Додати лавровий лист, сіль, дрібку цукру та спеції. Довести до кипіння, після чого додати сметану. Готувати на невеликому вогні 1–2 хвилини до загустіння. Перед подачею видалити лавровий лист.

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