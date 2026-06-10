Соус к любому гарниру за 5 минут и без мяса: рецепт

Соус к гарниру. Фото: smachnenke.com.ua

Когда хочется сделать гарнир более аппетитным, на помощь приходит простой домашний соус. Он готовится буквально за несколько минут из доступных продуктов, а получается густым, ароматным и очень вкусным. Такой соус прекрасно сочетается с картофелем, макаронами, рисом и любыми кашами.

Рецепт опубликовал Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

растительное масло — 2 ст. л.;

сливочное масло — 1 ст. л.;

мука — 2 ст. л.;

томатная паста — 1 ст. л.;

вода — 500 мл;

сметана — 1 ст. л.;

лавровый лист — 1 шт.;

копченая паприка — по вкусу;

сушеный чеснок — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

сухой укроп — по вкусу;

острый перец — по вкусу;

соль — по вкусу;

сахар — по вкусу.

Рис и подлива. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

В сковороде разогреть растительное и сливочное масло. Добавить муку и обжарить до легкого золотистого цвета. Добавить томатную пасту и быстро перемешать. Постепенно влить воду, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки. Добавить лавровый лист, соль, щепотку сахара и специи. Довести до кипения, после чего добавить сметану. Готовить на небольшом огне 1–2 минуты до загустения. Перед подачей удалить лавровый лист.

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