Соус к любому гарниру за 5 минут и без мяса: рецепт
Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 21:44
Соус к гарниру. Фото: smachnenke.com.ua
Когда хочется сделать гарнир более аппетитным, на помощь приходит простой домашний соус. Он готовится буквально за несколько минут из доступных продуктов, а получается густым, ароматным и очень вкусным. Такой соус прекрасно сочетается с картофелем, макаронами, рисом и любыми кашами.
Рецепт опубликовал Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- растительное масло — 2 ст. л.;
- сливочное масло — 1 ст. л.;
- мука — 2 ст. л.;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- вода — 500 мл;
- сметана — 1 ст. л.;
- лавровый лист — 1 шт.;
- копченая паприка — по вкусу;
- сушеный чеснок — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- сухой укроп — по вкусу;
- острый перец — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- сахар — по вкусу.
Способ приготовления
- В сковороде разогреть растительное и сливочное масло.
- Добавить муку и обжарить до легкого золотистого цвета.
- Добавить томатную пасту и быстро перемешать.
- Постепенно влить воду, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки.
- Добавить лавровый лист, соль, щепотку сахара и специи. Довести до кипения, после чего добавить сметану.
- Готовить на небольшом огне 1–2 минуты до загустения. Перед подачей удалить лавровый лист.
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