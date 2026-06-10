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Главная Вкус Соус к любому гарниру за 5 минут и без мяса: рецепт

Соус к любому гарниру за 5 минут и без мяса: рецепт

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 21:44
Соус к любому гарниру за 5 минут и без мяса: рецепт
Соус к гарниру. Фото: smachnenke.com.ua

Когда хочется сделать гарнир более аппетитным, на помощь приходит простой домашний соус. Он готовится буквально за несколько минут из доступных продуктов, а получается густым, ароматным и очень вкусным. Такой соус прекрасно сочетается с картофелем, макаронами, рисом и любыми кашами.

Рецепт опубликовал Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • сливочное масло — 1 ст. л.;
  • мука — 2 ст. л.;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • вода — 500 мл;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • копченая паприка — по вкусу;
  • сушеный чеснок — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • сухой укроп — по вкусу;
  • острый перец — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • сахар — по вкусу.
рецепт підливи до гарніра
Рис и подлива. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. В сковороде разогреть растительное и сливочное масло.
  2. Добавить муку и обжарить до легкого золотистого цвета.
  3. Добавить томатную пасту и быстро перемешать.
  4. Постепенно влить воду, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки.
  5. Добавить лавровый лист, соль, щепотку сахара и специи. Довести до кипения, после чего добавить сметану.
  6. Готовить на небольшом огне 1–2 минуты до загустения. Перед подачей удалить лавровый лист.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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