Пиріг "4 склянки": ніжний, повітряний і без масла в тісті
10 серпня 2026 20:04
Пиріг "4 склянки". Фото: smachnenke.com.ua
Такий пиріг особливо добре підходить для домашнього чаювання, коли хочеться швидко приготувати щось солодке з доступних продуктів. Тісто не потребує складної підготовки, а сама випічка виходить ніжною та ароматною.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- манна крупа — 1 склянка;
- кефір — 1 склянка;
- цукор — ¾–1 склянка;
- борошно — 1 склянка;
- яйця — 2 шт.;
- ванільний цукор — 1 ч. л.;
- сіль — дрібка;
- розпушувач — 1,5 ч. л. або сода — ¾ ч. л.;
- масло або олія — для форми;
- цукрова пудра — за бажанням.
Об’єм склянки — 200 мл.
Спосіб приготування
- Манку залити кефіром, перемішати та залишити на 15–20 хвилин для набухання.
- Яйця збити з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі. Додати до манної суміші та перемішати.
- Борошно змішати з розпушувачем, просіяти в тісто й довести масу до однорідності. Залишити ще на 15 хвилин.
- Форму 20×20 см змастити, перелити тісто та розрівняти. Випікати при 180 °C близько 30 хвилин.
- Готовність перевірити шпажкою. Охолоджений пиріг за бажанням посипати цукровою пудрою.
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