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Пиріг "4 склянки": ніжний, повітряний і без масла в тісті

10 серпня 2026 20:04
Пиріг "4 склянки". Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Такий пиріг особливо добре підходить для домашнього чаювання, коли хочеться швидко приготувати щось солодке з доступних продуктів. Тісто не потребує складної підготовки, а сама випічка виходить ніжною та ароматною.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • манна крупа — 1 склянка;
  • кефір — 1 склянка;
  • цукор — ¾–1 склянка;
  • борошно — 1 склянка;
  • яйця — 2 шт.;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • сіль — дрібка;
  • розпушувач — 1,5 ч. л. або сода — ¾ ч. л.;
  • масло або олія — для форми;
  • цукрова пудра — за бажанням.

Об’єм склянки — 200 мл.

Домашній пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Манку залити кефіром, перемішати та залишити на 15–20 хвилин для набухання.
  2. Яйця збити з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі. Додати до манної суміші та перемішати.
  3. Борошно змішати з розпушувачем, просіяти в тісто й довести масу до однорідності. Залишити ще на 15 хвилин.
  4. Форму 20×20 см змастити, перелити тісто та розрівняти. Випікати при 180 °C близько 30 хвилин.
  5. Готовність перевірити шпажкою. Охолоджений пиріг за бажанням посипати цукровою пудрою.

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