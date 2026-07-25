Пиріг "Богиня": має дорогий вигляд, а готується дуже просто
25 липня 2026 03:04
Пиріг "Богиня". Фото: gospodynka.com.ua
Пиріг із ніжним заварним кремом і яблуками виглядає так, ніби його приготували у дорогій кондитерській. Насправді рецепт дуже простий, а поєднання м'якого тіста, крему та соковитих фруктів робить десерт ідеальним для сімейного чаювання.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- сіль — дрібка;
- цукор — 110 г;
- олія — 100 мл;
- тепле молоко — 110 мл.;
- борошно — 280 г;
- розпушувач — 16 г;
- ванільний цукор — 8 г.
Для крему:
- молоко — 270 мл.;
- яєчний жовток — 1 шт.;
- борошно — 30 г;
- кукурудзяний крохмаль — 25 г;
- цукор — 60 г;
- ванільний цукор — 8 г.
Додатково:
- яблуко — 1 шт.;
- родзинки — 50 г;
- жовток — 1 шт.;
- молоко — 2 ст. л.
Спосіб приготування
- Збити яйця із сіллю та цукром, влити олію і тепле молоко.
- Додати борошно, розпушувач і ванільний цукор, замісити однорідне тісто та викласти його у форму.
- Для крему змішати молоко, жовток, борошно, крохмаль, цукор і ванільний цукор.
- Підігріти на невеликому вогні, постійно помішуючи, до загусання, після чого охолодити під харчовою плівкою.
- Викласти крем на тісто спіраллю за допомогою кондитерського мішка.
- Зверху розкласти тонкі скибочки яблука та родзинки, сформувавши візерунок.
- Змастити пиріг жовтком, змішаним із молоком, і випікати приблизно 40–45 хвилин при 180 ºC.
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