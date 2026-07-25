Пиріг "Богиня": має дорогий вигляд, а готується дуже просто

Пиріг "Богиня". Фото: gospodynka.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Пиріг із ніжним заварним кремом і яблуками виглядає так, ніби його приготували у дорогій кондитерській. Насправді рецепт дуже простий, а поєднання м'якого тіста, крему та соковитих фруктів робить десерт ідеальним для сімейного чаювання.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 110 г;

олія — 100 мл;

тепле молоко — 110 мл.;

борошно — 280 г;

розпушувач — 16 г;

ванільний цукор — 8 г.

Для крему:

молоко — 270 мл.;

яєчний жовток — 1 шт.;

борошно — 30 г;

кукурудзяний крохмаль — 25 г;

цукор — 60 г;

ванільний цукор — 8 г.

Додатково:

яблуко — 1 шт.;

родзинки — 50 г;

жовток — 1 шт.;

молоко — 2 ст. л.

Пиріг з яблуками. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Збити яйця із сіллю та цукром, влити олію і тепле молоко. Додати борошно, розпушувач і ванільний цукор, замісити однорідне тісто та викласти його у форму. Для крему змішати молоко, жовток, борошно, крохмаль, цукор і ванільний цукор. Підігріти на невеликому вогні, постійно помішуючи, до загусання, після чого охолодити під харчовою плівкою. Викласти крем на тісто спіраллю за допомогою кондитерського мішка. Зверху розкласти тонкі скибочки яблука та родзинки, сформувавши візерунок. Змастити пиріг жовтком, змішаним із молоком, і випікати приблизно 40–45 хвилин при 180 ºC.

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