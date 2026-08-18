Пиріг на кефірі "Три склянки": рецепт пухкого бісквіта на манці

Пиріг на кефірі. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Цей пиріг на кефірі — один із тих простих домашніх рецептів, які легко приготувати до чаю. Манка робить випічку ніжною, а ваніль додає приємного аромату. Подавати його можна з варенням, медом або згущеним молоком.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кефір — 300 г;

манна крупа — 250 г;

цукор — 300 г;

яйце — 1 шт.;

вершкове масло — 50 г;

сода — 5 г;

сіль — 2 г;

ванілін — 1 г.

Готовий пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Духовку розігріти до 180 °C. У мисці змішати манку, цукор, сіль, ванілін і соду. Додати яйце, розтоплене або м’яке вершкове масло та кефір. Перемішати до однорідності й залишити тісто на 10–15 хвилин. Форму діаметром 20 см застелити пергаментом, боки змастити маслом. Перелити тісто у форму та випікати близько 30 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою. Якщо вона виходить сухою, пиріг можна діставати. Дати маннику трохи охолонути, після чого вийняти з форми та подати до чаю. Пиріг виходить м’яким, ароматним і солодким.

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