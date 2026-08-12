Карпатка з заварним кремом: ніжний десерт із хрусткими коржами

Пиріг "Карпатка". Фото: gospodynka.com.ua

"Карпатку" часто готують тоді, коли хочеться чогось особливого, але без складного декору. Заварне тісто утворює легкі нерівні коржі, а крем на основі заварної маси та масла робить десерт м'яким і вершковим. Після охолодження його залишається лише присипати цукровою пудрою — і можна подавати до столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

вода — 120 мл.;

вершкове масло — 55 г;

цукор — 10 г;

сіль — дрібка;

борошно — 60 г;

яйця — 3 шт.

Для заварного крему:

жовтки — 2 шт.;

цукор — 70 г;

кукурудзяний крохмаль — 30 г;

сіль — дрібка;

ванільний екстракт — за бажанням;

молоко — 400 мл.

Для крему-мусліну:

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готовий охолоджений заварний крем;

м'яке вершкове масло — 115 г;

цукор — 20 г.

Шматок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

У каструлі з'єднати воду, масло, цукор і сіль. Довести до кипіння, всипати борошно та швидко перемішати. Прогріти тісто ще близько 3 хвилин, потім трохи охолодити. По одному вмішати яйця. Розділити тісто між двома формами діаметром 15 см і випікати при 190 °C приблизно 25–30 хвилин. Для крему змішати жовтки з цукром і крохмалем. Окремо нагріти молоко, влити до яєчної суміші, перемішати та повернути на вогонь. Варити до загустіння. Накрити плівкою в контакт і повністю охолодити. М'яке масло збити з цукром, поступово додати охолоджений заварний крем і збити до однорідності. Один корж викласти у форму, розподілити крем і накрити другим коржем. Охолоджувати щонайменше 4 години, а краще залишити на ніч. Перед подачею посипати цукровою пудрою.

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