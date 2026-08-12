Карпатка з заварним кремом: ніжний десерт із хрусткими коржами

Пиріг "Карпатка" за 30 хвилин: цей десерт замінить торт
Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2026 03:04
Пиріг "Карпатка". Фото: gospodynka.com.ua
"Карпатку" часто готують тоді, коли хочеться чогось особливого, але без складного декору. Заварне тісто утворює легкі нерівні коржі, а крем на основі заварної маси та масла робить десерт м'яким і вершковим. Після охолодження його залишається лише присипати цукровою пудрою — і можна подавати до столу.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- вода — 120 мл.;
- вершкове масло — 55 г;
- цукор — 10 г;
- сіль — дрібка;
- борошно — 60 г;
- яйця — 3 шт.
Для заварного крему:
- жовтки — 2 шт.;
- цукор — 70 г;
- кукурудзяний крохмаль — 30 г;
- сіль — дрібка;
- ванільний екстракт — за бажанням;
- молоко — 400 мл.
Для крему-мусліну:
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- готовий охолоджений заварний крем;
- м'яке вершкове масло — 115 г;
- цукор — 20 г.
Спосіб приготування
- У каструлі з'єднати воду, масло, цукор і сіль. Довести до кипіння, всипати борошно та швидко перемішати.
- Прогріти тісто ще близько 3 хвилин, потім трохи охолодити. По одному вмішати яйця.
- Розділити тісто між двома формами діаметром 15 см і випікати при 190 °C приблизно 25–30 хвилин.
- Для крему змішати жовтки з цукром і крохмалем.
- Окремо нагріти молоко, влити до яєчної суміші, перемішати та повернути на вогонь.
- Варити до загустіння. Накрити плівкою в контакт і повністю охолодити.
- М'яке масло збити з цукром, поступово додати охолоджений заварний крем і збити до однорідності.
- Один корж викласти у форму, розподілити крем і накрити другим коржем.
- Охолоджувати щонайменше 4 години, а краще залишити на ніч.
- Перед подачею посипати цукровою пудрою.
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