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Головна Смак Пиріг "Карпатка" за 30 хвилин: цей десерт замінить торт

Пиріг "Карпатка" за 30 хвилин: цей десерт замінить торт

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2026 03:04
Карпатка з заварним кремом: ніжний десерт із хрусткими коржами
Пиріг "Карпатка". Фото: gospodynka.com.ua

"Карпатку" часто готують тоді, коли хочеться чогось особливого, але без складного декору. Заварне тісто утворює легкі нерівні коржі, а крем на основі заварної маси та масла робить десерт м'яким і вершковим. Після охолодження його залишається лише присипати цукровою пудрою — і можна подавати до столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • вода — 120 мл.;
  • вершкове масло — 55 г;
  • цукор — 10 г;
  • сіль — дрібка;
  • борошно — 60 г;
  • яйця — 3 шт.

Для заварного крему:

  • жовтки — 2 шт.;
  • цукор — 70 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 30 г;
  • сіль — дрібка;
  • ванільний екстракт — за бажанням;
  • молоко — 400 мл.

Для крему-мусліну:

Читайте також:
  • готовий охолоджений заварний крем;
  • м'яке вершкове масло — 115 г;
  • цукор — 20 г.
рецепт пирога карпатка
Шматок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. У каструлі з'єднати воду, масло, цукор і сіль. Довести до кипіння, всипати борошно та швидко перемішати.
  2. Прогріти тісто ще близько 3 хвилин, потім трохи охолодити. По одному вмішати яйця.
  3. Розділити тісто між двома формами діаметром 15 см і випікати при 190 °C приблизно 25–30 хвилин.
  4. Для крему змішати жовтки з цукром і крохмалем.
  5. Окремо нагріти молоко, влити до яєчної суміші, перемішати та повернути на вогонь. 
  6. Варити до загустіння. Накрити плівкою в контакт і повністю охолодити.
  7. М'яке масло збити з цукром, поступово додати охолоджений заварний крем і збити до однорідності.
  8. Один корж викласти у форму, розподілити крем і накрити другим коржем. 
  9. Охолоджувати щонайменше 4 години, а краще залишити на ніч.
  10. Перед подачею посипати цукровою пудрою.

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пиріг торт рецепт
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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