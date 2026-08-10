Пиріг 4 склянки: простий рецепт ніжної домашньої випічки

Пиріг "4 склянки". Фото: smachnenke.com.ua

Такий пиріг особливо добре підходить для домашнього чаювання, коли хочеться швидко приготувати щось солодке з доступних продуктів. Тісто не потребує складної підготовки, а сама випічка виходить ніжною та ароматною.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

манна крупа — 1 склянка;

кефір — 1 склянка;

цукор — ¾–1 склянка;

борошно — 1 склянка;

яйця — 2 шт.;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

сіль — дрібка;

розпушувач — 1,5 ч. л. або сода — ¾ ч. л.;

масло або олія — для форми;

цукрова пудра — за бажанням.

Об’єм склянки — 200 мл.

Домашній пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Манку залити кефіром, перемішати та залишити на 15–20 хвилин для набухання. Яйця збити з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі. Додати до манної суміші та перемішати. Борошно змішати з розпушувачем, просіяти в тісто й довести масу до однорідності. Залишити ще на 15 хвилин. Форму 20×20 см змастити, перелити тісто та розрівняти. Випікати при 180 °C близько 30 хвилин. Готовність перевірити шпажкою. Охолоджений пиріг за бажанням посипати цукровою пудрою.

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