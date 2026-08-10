Пирог из 4 стаканов: простой рецепт нежной домашней выпечки

Пирог "4 стакана": нежный, воздушный и без масла в тесте
Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 20:04
Пирог "4 стакана". Фото: smachnenke.com.ua
Такой пирог особенно хорошо подходит для домашнего чаепития, когда хочется быстро приготовить что-нибудь сладкое из подручных продуктов. Тесто не требует сложной подготовки, а сама выпечка получается нежной и ароматной.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- манная крупа — 1 стакан;
- кефир — 1 стакан;
- сахар — ¾–1 стакан;
- мука — 1 стакан;
- яйца — 2 шт.;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- соль — щепотка;
- разрыхлитель — 1,5 ч. л. или сода — ¾ ч. л.;
- масло или растительное масло — для формы;
- сахарная пудра — по желанию.
Объем стакана — 200 мл.
Способ приготовления
- Манную крупу залить кефиром, перемешать и оставить на 15–20 минут для набухания.
- Яйца взбить с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Добавить к манной смеси и перемешать.
- Муку смешать с разрыхлителем, просеять в тесто и довести массу до однородности. Оставить ещё на 15 минут.
- Форму 20×20 см смазать маслом, перелить тесто и разровнять. Выпекать при 180 °C около 30 минут.
- Готовность проверить шпажкой. Остывший пирог по желанию посыпать сахарной пудрой.
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