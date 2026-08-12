Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Пирог "Карпатка" за 30 минут: этот десерт заменит торт

Пирог "Карпатка" за 30 минут: этот десерт заменит торт

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 03:04
«Карпатка» с заварным кремом: нежный десерт с хрустящими коржами
Пирог "Карпатка". Фото: gospodynka.com.ua

"Карпатку" часто готовят, когда хочется чего-то особенного, но без сложного украшения. Заварное тесто образует легкие неровные коржи, а крем на основе заварной массы и масла делает десерт нежным и сливочным. После остывания его остается лишь присыпать сахарной пудрой — и можно подавать к столу.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • вода — 120 мл;
  • сливочное масло — 55 г;
  • сахар — 10 г;
  • соль — щепотка;
  • мука — 60 г;
  • яйца — 3 шт.

Для заварного крема:

  • желтки — 2 шт.;
  • сахар — 70 г;
  • кукурузный крахмал — 30 г;
  • соль — щепотка;
  • ванильный экстракт — по желанию;
  • молоко — 400 мл.

Для крема-муслина:

Читайте также:
  • готовый охлажденный заварной крем;
  • мягкое сливочное масло — 115 г;
  • сахар — 20 г.
рецепт пирога карпатка
Кусок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. В кастрюле смешать воду, масло, сахар и соль. Довести до кипения, всыпать муку и быстро перемешать.
  2. Прогреть тесто ещё около 3 минут, затем немного остудить. По одному ввести яйца.
  3. Разделить тесто между двумя формами диаметром 15 см и выпекать при 190 °C примерно 25–30 минут.
  4. Для крема смешать желтки с сахаром и крахмалом.
  5. Отдельно нагреть молоко, влить в яичную смесь, перемешать и вернуть на огонь.
  6. Варить до загустения. Накрыть пищевой пленкой и полностью остудить.
  7. Мягкое масло взбить с сахаром, постепенно добавить охлажденный заварной крем и взбить до однородности.
  8. Один корж выложить в форму, распределить крем и накрыть вторым коржом.
  9. Охлаждать не менее 4 часов, а лучше оставить на ночь.
  10. Перед подачей посыпать сахарной пудрой.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.

пирог торт рецепт
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации