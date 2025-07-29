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Головна arrow Смак arrow Пиріг на літо "Персиковий рай" — рецепт десерту, як в ресторані arrow

Пиріг на літо "Персиковий рай" — рецепт десерту, як в ресторані

29 липня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Пиріг Персиковий рай — рецепт з фото ніжного десерту на літо
Персиковий пиріг. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей пиріг справді виправдовує свою назву — "Персиковий рай". Він поєднує ніжне бісквітне тісто, какао-шар, стиглі соковиті персики та легкий крем на основі ванільного пудингу. Десерт виглядає святково, чудово ріжеться, має збалансований смак і вишукану текстуру. Ідеальний для літніх вечорів, родинного чаювання або святкового столу — спробуйте хоча б раз, і він точно стане фаворитом.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • масло вершкове або маргарин (розм’якшене) — 100 г;
  • цукор — 100 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • сіль — дрібка;
  • яйця — 2 шт.;
  • борошно пшеничне просіяне — 120 г;
  • розпушувач — 0,5 ч. л.

Для темного шару:

  • какао — 2 ст. л.;
  • олія — 1,5 ст. л.;
  • персики — 1–2 шт.

Для крему:

  • молоко — 450 мл.;
  • цукор — 100 г;
  • ванільний пудинг без цукру — 1 пакетик (або 40 г крохмалю + ваніль);
  • масло вершкове розм’якшене — 100 г.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати м’яке масло з цукром і ванільним цукром, додати дрібку солі. По одному ввести яйця, щоразу добре перемішуючи. Всипати просіяне борошно з розпушувачем, замісити м’яке й ніжне тісто.

рецепт пирога з персиками
Приготування десерту. Фото: smachnenke.com.ua

Тісто поділити на дві частини. В одну додати какао й олію, перемішати до однорідного шоколадного кольору.

рецепт пирога з персиками та кремом
Кремова маса. Фото: smachnenke.com.ua

Форму застелити пергаментом. Викласти спочатку світле тісто, потім шоколадне. Зверху рівномірно розкласти скибочки персика. За потреби замінити персики на сливи або яблука. Випікати в розігрітій духовці при 170 °C близько 35 хвилин до готовності.

смачний пиріг з персиками
Шматочки пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Поки основа охолоджується, приготувати крем. У молоці розчинити пудинг або крохмаль із ваніллю, проварити до загустіння, охолодити. В окремій мисці збити м’яке вершкове масло, поступово додати до нього охолоджену пудингову масу.

На повністю охолоджений пиріг викласти крем, розрівняти. Зверху прикрасити тертим шоколадом, горішками, печивом або притрусити какао. Поставити в холодильник на кілька годин або на ніч.

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