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Пирог на лето "Персиковый рай" — рецепт десерта, как в ресторане

29 июля 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Пирог Персиковый рай — рецепт с фото нежного десерта на лето
Персиковый пирог с персиками. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот пирог действительно оправдывает свое название — "Персиковый рай". Он сочетает нежное бисквитное тесто, какао-слой, спелые сочные персики и легкий крем на основе ванильного пудинга. Десерт выглядит празднично, прекрасно режется, имеет сбалансированный вкус и изысканную текстуру. Идеален для летних вечеров, семейного чаепития или праздничного стола — попробуйте хотя бы раз, и он точно станет фаворитом.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • масло сливочное или маргарин (размягченное) — 100 г;
  • сахар — 100 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • соль — щепотка;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука пшеничная просеянная — 120 г;
  • разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Для темного слоя:

  • какао — 2 ст. л.;
  • масло — 1,5 ст. л.;
  • персики — 1-2 шт.

Для крема:

  • молоко — 450 мл.;
  • сахар — 100 г;
  • ванильный пудинг без сахара — 1 пакетик (или 40 г крахмала + ваниль);
  • масло сливочное размягченное — 100 г.

Способ приготовления

В глубокой миске смешать мягкое масло с сахаром и ванильным сахаром, добавить щепотку соли. По одному ввести яйца, каждый раз хорошо перемешивая. Всыпать просеянную муку с разрыхлителем, замесить мягкое и нежное тесто.

рецепт пирога з персиками
Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Тесто разделить на две части. В одну добавить какао и масло, перемешать до однородного шоколадного цвета.

рецепт пирога з персиками та кремом
Кремовая масса. Фото: smachnenke.com.ua

Форму застелить пергаментом. Выложить сначала светлое тесто, затем шоколадное. Сверху равномерно разложить ломтики персика. При необходимости заменить персики на сливы или яблоки. Выпекать в разогретой духовке при 170 °C около 35 минут до готовности.

смачний пиріг з персиками
Кусочки пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Пока основа остывает, приготовить крем. В молоке растворить пудинг или крахмал с ванилью, проварить до загустения, охладить. В отдельной миске взбить мягкое сливочное масло, постепенно добавить к нему охлажденную пудинговую массу. 

На полностью охлажденный пирог выложить крем, разровнять. Сверху украсить тертым шоколадом, орешками, печеньем или притрусить какао. Поставить в холодильник на несколько часов или на ночь.

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