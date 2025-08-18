Пиріг Персиковий рай — ніжний десерт із шоколадним шаром і кремом

Пиріг "Персиковий рай" — фаворит серед літніх десертів
Пиріг "Персиковий рай" — це поєднання ніжного бісквітного тіста, насиченого шоколадного шару, соковитих шматочків персика та ніжного крему. Його аромат і смак переносять у теплі літні дні, а вигляд робить справжньою окрасою столу. Такий десерт можна готувати не лише з персиками, а й зі сливами чи яблуками, створюючи нові смакові поєднання.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- масло або маргарин (розм’якшені) — 100 г;
- цукор — 100 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- сіль — 1 щіпка;
- яйця — 2 шт. (110 г);
- борошно пшеничне — 120 г;
- розпушувач — 0,5 ч. л.
Для темного шару:
- какао — 30 г;
- олія — 25–30 г;
- персики — 1–2 шт.
Для крему:
- молоко — 450 мл.;
- цукор — 100 г;
- пудинг ванільний без цукру — 40 г;
- масло вершкове (розм’якшене) — 100 г.
Спосіб приготування:
Розм’якшене масло збити з цукром, ванільним цукром та сіллю. По одному ввести яйця, ретельно перемішати. Додати просіяне борошно з розпушувачем, замісити м’яке тісто.
Поділити тісто на дві частини. У меншу частину додати какао та олію, перемішати. У форму, застелену пергаментом, викласти світле тісто, зверху — темне, розкласти шматочки персиків. Випікати при 170 °C близько 35 хвилин. Остудити.
Для крему зварити пудинг із молока та цукру, охолодити.
Розм’якшене масло збити, поступово додаючи крем. На холодний пиріг нанести крем, розрівняти та посипати натертим шоколадом.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою легких десертів, які чудово підходять на літо
Літній десерт з вишнями №1 за 5 хвилин, який готується без випічки й желатину.
Простий рецепт десерту з малиною, як в ресторані для якого знадобиться 300 мл. молока.
Читайте Новини.LIVE!