Пиріг "Персиковий рай" — фаворит серед літніх десертів

Пиріг "Персиковий рай" — фаворит серед літніх десертів

18 серпня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Пиріг Персиковий рай — ніжний десерт із шоколадним шаром і кремом
Пиріг "Персиковий рай". Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Пиріг "Персиковий рай" — це поєднання ніжного бісквітного тіста, насиченого шоколадного шару, соковитих шматочків персика та ніжного крему. Його аромат і смак переносять у теплі літні дні, а вигляд робить справжньою окрасою столу. Такий десерт можна готувати не лише з персиками, а й зі сливами чи яблуками, створюючи нові смакові поєднання.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Вам знадобиться:

Вам знадобиться:

  • масло або маргарин (розм’якшені) — 100 г;
  • цукор — 100 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • сіль — 1 щіпка;
  • яйця — 2 шт. (110 г);
  • борошно пшеничне — 120 г;
  • розпушувач — 0,5 ч. л.

Для темного шару:

  • какао — 30 г;
  • олія — 25–30 г;
  • персики — 1–2 шт.

Для крему:

  • молоко — 450 мл.;
  • цукор — 100 г;
  • пудинг ванільний без цукру — 40 г;
  • масло вершкове (розм’якшене) — 100 г.

Спосіб приготування:

Розм’якшене масло збити з цукром, ванільним цукром та сіллю. По одному ввести яйця, ретельно перемішати. Додати просіяне борошно з розпушувачем, замісити м’яке тісто.

рецепт десерта з персиками
Персики та шоколад. Фото: smachnenke.com.ua

Поділити тісто на дві частини. У меншу частину додати какао та олію, перемішати. У форму, застелену пергаментом, викласти світле тісто, зверху — темне, розкласти шматочки персиків. Випікати при 170 °C близько 35 хвилин. Остудити.

пиріг з персиками
Тісто та персики. Фото: smachnenke.com.ua

Для крему зварити пудинг із молока та цукру, охолодити.

смачний рецепт пирога
Шматочки пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Розм’якшене масло збити, поступово додаючи крем. На холодний пиріг нанести крем, розрівняти та посипати натертим шоколадом.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою легких десертів, які чудово підходять на літо

Літній десерт з вишнями №1 за 5 хвилин, який готується без випічки й желатину. 

Простий рецепт десерту з малиною, як в ресторані для якого знадобиться 300 мл. молока. 

