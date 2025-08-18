Пиріг Персиковий рай — ніжний десерт із шоколадним шаром і кремом

Пиріг "Персиковий рай". Фото: smachnenke.com.ua

Пиріг "Персиковий рай" — це поєднання ніжного бісквітного тіста, насиченого шоколадного шару, соковитих шматочків персика та ніжного крему. Його аромат і смак переносять у теплі літні дні, а вигляд робить справжньою окрасою столу. Такий десерт можна готувати не лише з персиками, а й зі сливами чи яблуками, створюючи нові смакові поєднання.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

масло або маргарин (розм’якшені) — 100 г;

цукор — 100 г;

ванільний цукор — 10 г;

сіль — 1 щіпка;

яйця — 2 шт. (110 г);

борошно пшеничне — 120 г;

розпушувач — 0,5 ч. л.

Для темного шару:

какао — 30 г;

олія — 25–30 г;

персики — 1–2 шт.

Для крему:

молоко — 450 мл.;

цукор — 100 г;

пудинг ванільний без цукру — 40 г;

масло вершкове (розм’якшене) — 100 г.

Спосіб приготування:

Розм’якшене масло збити з цукром, ванільним цукром та сіллю. По одному ввести яйця, ретельно перемішати. Додати просіяне борошно з розпушувачем, замісити м’яке тісто.

Персики та шоколад. Фото: smachnenke.com.ua

Поділити тісто на дві частини. У меншу частину додати какао та олію, перемішати. У форму, застелену пергаментом, викласти світле тісто, зверху — темне, розкласти шматочки персиків. Випікати при 170 °C близько 35 хвилин. Остудити.

Тісто та персики. Фото: smachnenke.com.ua

Для крему зварити пудинг із молока та цукру, охолодити.

Шматочки пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Розм’якшене масло збити, поступово додаючи крем. На холодний пиріг нанести крем, розрівняти та посипати натертим шоколадом.

