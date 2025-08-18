Пирог Персиковый рай — нежный десерт с шоколадным слоем и кремом

Пирог "Персиковый рай" — фаворит среди летних десертов
Пирог "Персиковый рай" — это сочетание нежного бисквитного теста, насыщенного шоколадного слоя, сочных кусочков персика и нежного крема. Его аромат и вкус переносят в теплые летние дни, а вид делает настоящим украшением стола. Такой десерт можно готовить не только с персиками, но и со сливами или яблоками, создавая новые вкусовые сочетания.
Вам понадобится:
- масло или маргарин (размягченные) — 100 г;
- сахар — 100 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- соль — 1 щепотка;
- яйца — 2 шт. (110 г);
- мука пшеничная — 120 г;
- разрыхлитель — 0,5 ч. л.
Для темного слоя:
- какао — 30 г;
- масло — 25-30 г;
- персики — 1-2 шт.
Для крема:
- молоко — 450 мл.;
- сахар — 100 г;
- пудинг ванильный без сахара — 40 г;
- масло сливочное (размягченное) — 100 г.
Способ приготовления:
Размягченное масло взбить с сахаром, ванильным сахаром и солью. По одному ввести яйца, тщательно перемешать. Добавить просеянную муку с разрыхлителем, замесить мягкое тесто.
Поделить тесто на две части. В меньшую часть добавить какао и масло, перемешать. В форму, застеленную пергаментом, выложить светлое тесто, сверху — темное, разложить кусочки персиков. Выпекать при 170 °C около 35 минут. Остудить.
Для крема сварить пудинг из молока и сахара, охладить.
Размягченное масло взбить, постепенно добавляя крем. На холодный пирог нанести крем, разровнять и посыпать натертым шоколадом.
