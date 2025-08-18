Пирог Персиковый рай — нежный десерт с шоколадным слоем и кремом

Пирог "Персиковый рай". Фото: smachnenke.com.ua

Пирог "Персиковый рай" — это сочетание нежного бисквитного теста, насыщенного шоколадного слоя, сочных кусочков персика и нежного крема. Его аромат и вкус переносят в теплые летние дни, а вид делает настоящим украшением стола. Такой десерт можно готовить не только с персиками, но и со сливами или яблоками, создавая новые вкусовые сочетания.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

масло или маргарин (размягченные) — 100 г;

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 10 г;

соль — 1 щепотка;

яйца — 2 шт. (110 г);

мука пшеничная — 120 г;

разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Для темного слоя:

какао — 30 г;

масло — 25-30 г;

персики — 1-2 шт.

Для крема:

молоко — 450 мл.;

сахар — 100 г;

пудинг ванильный без сахара — 40 г;

масло сливочное (размягченное) — 100 г.

Способ приготовления:

Размягченное масло взбить с сахаром, ванильным сахаром и солью. По одному ввести яйца, тщательно перемешать. Добавить просеянную муку с разрыхлителем, замесить мягкое тесто.

Персики и шоколад. Фото: smachnenke.com.ua

Поделить тесто на две части. В меньшую часть добавить какао и масло, перемешать. В форму, застеленную пергаментом, выложить светлое тесто, сверху — темное, разложить кусочки персиков. Выпекать при 170 °C около 35 минут. Остудить.

Тесто и персики. Фото: smachnenke.com.ua

Для крема сварить пудинг из молока и сахара, охладить.

Кусочки пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Размягченное масло взбить, постепенно добавляя крем. На холодный пирог нанести крем, разровнять и посыпать натертым шоколадом.

