Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Пирог "Персиковый рай" — фаворит среди летних десертов arrow

Пирог "Персиковый рай" — фаворит среди летних десертов

18 августа 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Пирог Персиковый рай — нежный десерт с шоколадным слоем и кремом
Пирог "Персиковый рай". Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Пирог "Персиковый рай" — это сочетание нежного бисквитного теста, насыщенного шоколадного слоя, сочных кусочков персика и нежного крема. Его аромат и вкус переносят в теплые летние дни, а вид делает настоящим украшением стола. Такой десерт можно готовить не только с персиками, но и со сливами или яблоками, создавая новые вкусовые сочетания.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • масло или маргарин (размягченные) — 100 г;
  • сахар — 100 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • соль — 1 щепотка;
  • яйца — 2 шт. (110 г);
  • мука пшеничная — 120 г;
  • разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Для темного слоя:

  • какао — 30 г;
  • масло — 25-30 г;
  • персики — 1-2 шт.

Для крема:

  • молоко — 450 мл.;
  • сахар — 100 г;
  • пудинг ванильный без сахара — 40 г;
  • масло сливочное (размягченное) — 100 г.

Способ приготовления:

Размягченное масло взбить с сахаром, ванильным сахаром и солью. По одному ввести яйца, тщательно перемешать. Добавить просеянную муку с разрыхлителем, замесить мягкое тесто.

рецепт десерта з персиками
Персики и шоколад. Фото: smachnenke.com.ua

Поделить тесто на две части. В меньшую часть добавить какао и масло, перемешать. В форму, застеленную пергаментом, выложить светлое тесто, сверху — темное, разложить кусочки персиков. Выпекать при 170 °C около 35 минут. Остудить.

пиріг з персиками
Тесто и персики. Фото: smachnenke.com.ua

Для крема сварить пудинг из молока и сахара, охладить.

смачний рецепт пирога
Кусочки пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Размягченное масло взбить, постепенно добавляя крем. На холодный пирог нанести крем, разровнять и посыпать натертым шоколадом.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой легких десертов, которые прекрасно подходят на лето

Летний десерт с вишнями №1 за 5 минут, который готовится без выпечки и желатина.

Простой рецепт десерта с малиной, как в ресторане для которого понадобится 300 мл. молока.

пирог десерт торт персики крем для торта
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации