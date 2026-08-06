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Пиріг "Серпень" зі сезонними фруктами: все змішати й в духовку на 45 хвилин

6 серпня 2026 15:04
Пиріг "Серпень". Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Коли достигають сливи, абрикоси, нектарини та ягоди, саме час пекти домашні пироги. Цей рецепт не потребує багато часу чи особливих навичок — достатньо змішати тісто, додати фрукти й відправити форму в духовку.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 220 г;
  • сіль — дрібка;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • олія — 130 мл.;
  • молоко — 250 мл.;
  • борошно — 380 г;
  • розпушувач — 12 г;
  • цедра лимона — 1 ст. л.

Для начинки:

  • сливи, абрикоси, нектарин та ягоди — 350–400 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.

Для заливки:

  • сметана — 180 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • цукор — 1,5 ст. л.
Тісто та фрукти. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця змішати з цукром, сіллю та ванільним цукром.
  2. Додати олію, молоко, борошно, розпушувач і цедру лимона.
  3. Перемішати до однорідності та перелити тісто у підготовлену форму.
  4. Фрукти й ягоди нарізати, змішати з крохмалем і рівномірно розкласти поверх тіста.
  5. Для заливки змішати сметану, яйце, цукор, сіль і ванільний цукор. Полити нею фрукти.
  6. Випікати пиріг при 180 °C приблизно 45–55 хвилин.
  7. Після випікання залишити у формі на 10–15 хвилин, а потім подавати до столу.

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