Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Пиріг "Сливова королева" — гордість серед десертів на літо arrow

Пиріг "Сливова королева" — гордість серед десертів на літо

19 липня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Пиріг Сливова королева — рецепт з фото ніжного десерту зі сметанним кремом
Пиріг "Сливова королева". Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей пиріг зі сливами — як з бабусиної кулінарної книжки. Пісочне тісто, ніжний сметанний крем і стиглі солодкі сливи. У сезон цей десерт стає справжнім фаворитом на родинних посиденьках. Простий у приготуванні, він підкорює з першого шматочка і залишає після себе спогади про літо.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — щіпка;
  • цукор — 150 г;
  • ванільний цукор — 8 г;
  • вершкове масло холодне — 120 г;
  • борошно пшеничне — 320 г;
  • розпушувач тіста — 1 ч. л.

Для кремової начинки:

  • цукор — 100 г;
  • ванільний цукор — 16 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 40 г;
  • молоко — 500 мл.;
  • сметана — 400 г;
  • сливи — 1 кг.

Спосіб приготування

Підготувати тісто: збити яйце з дрібкою солі, звичайним і ванільним цукром. Додати шматочки холодного масла, перемішати. Просіяти борошно з розпушувачем і замісити м’яке тісто.

пиріг Сливова королева, рецепт з фото ніжного десерту зі сметанним кремом
Тісто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Взяти прямокутну форму 18×28 см, застелити пергаментом. 2/3 тіста викласти у форму й рівномірно розподілити руками. Поставити в холодильник на 15 хвилин.

рецепт з фото ніжного десерту зі сметанним кремом
Крем для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Приготувати крем: у сотейнику змішати цукор, ванільний цукор і крохмаль. Влити молоко й варити на середньому вогні до загустіння, постійно помішуючи.

рецепт пирога з фото ніжного десерту зі сметанним кремом
Крихта для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Коли маса охолоне, ввести сметану й обережно перемішати лопаткою. Вилити крем у форму поверх тіста.

простий рецепт пирога з фото ніжного десерту зі сметанним кремом
Шматок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Сливи розрізати навпіл і викласти на крем зрізом догори. Зверху натерти або покришити решту тіста. Випікати при 180 °C приблизно 50 хвилин до рум’яного кольору.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою легких десертів, які чудово підходять на літо

Літній десерт з вишнями №1 за 5 хвилин, який готується без випічки й желатину. 

Простий рецепт десерту з малиною, як в ресторані для якого знадобиться 300 мл. молока. 

солодощі пиріг десерт рецепт слива
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації