Пиріг Сливова королева — рецепт з фото ніжного десерту зі сметанним кремом

Пиріг "Сливова королева". Фото: gospodynka.com.ua

Цей пиріг зі сливами — як з бабусиної кулінарної книжки. Пісочне тісто, ніжний сметанний крем і стиглі солодкі сливи. У сезон цей десерт стає справжнім фаворитом на родинних посиденьках. Простий у приготуванні, він підкорює з першого шматочка і залишає після себе спогади про літо.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйце — 1 шт.;

сіль — щіпка;

цукор — 150 г;

ванільний цукор — 8 г;

вершкове масло холодне — 120 г;

борошно пшеничне — 320 г;

розпушувач тіста — 1 ч. л.

Для кремової начинки:

цукор — 100 г;

ванільний цукор — 16 г;

кукурудзяний крохмаль — 40 г;

молоко — 500 мл.;

сметана — 400 г;

сливи — 1 кг.

Спосіб приготування

Підготувати тісто: збити яйце з дрібкою солі, звичайним і ванільним цукром. Додати шматочки холодного масла, перемішати. Просіяти борошно з розпушувачем і замісити м’яке тісто.

Тісто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Взяти прямокутну форму 18×28 см, застелити пергаментом. 2/3 тіста викласти у форму й рівномірно розподілити руками. Поставити в холодильник на 15 хвилин.

Крем для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Приготувати крем: у сотейнику змішати цукор, ванільний цукор і крохмаль. Влити молоко й варити на середньому вогні до загустіння, постійно помішуючи.

Крихта для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Коли маса охолоне, ввести сметану й обережно перемішати лопаткою. Вилити крем у форму поверх тіста.

Шматок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Сливи розрізати навпіл і викласти на крем зрізом догори. Зверху натерти або покришити решту тіста. Випікати при 180 °C приблизно 50 хвилин до рум’яного кольору.

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