Пиріг Сливова королева — рецепт з фото ніжного десерту зі сметанним кремом

Пиріг "Сливова королева" — гордість серед десертів на літо
Цей пиріг зі сливами — як з бабусиної кулінарної книжки. Пісочне тісто, ніжний сметанний крем і стиглі солодкі сливи. У сезон цей десерт стає справжнім фаворитом на родинних посиденьках. Простий у приготуванні, він підкорює з першого шматочка і залишає після себе спогади про літо.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйце — 1 шт.;
- сіль — щіпка;
- цукор — 150 г;
- ванільний цукор — 8 г;
- вершкове масло холодне — 120 г;
- борошно пшеничне — 320 г;
- розпушувач тіста — 1 ч. л.
Для кремової начинки:
- цукор — 100 г;
- ванільний цукор — 16 г;
- кукурудзяний крохмаль — 40 г;
- молоко — 500 мл.;
- сметана — 400 г;
- сливи — 1 кг.
Спосіб приготування
Підготувати тісто: збити яйце з дрібкою солі, звичайним і ванільним цукром. Додати шматочки холодного масла, перемішати. Просіяти борошно з розпушувачем і замісити м’яке тісто.
Взяти прямокутну форму 18×28 см, застелити пергаментом. 2/3 тіста викласти у форму й рівномірно розподілити руками. Поставити в холодильник на 15 хвилин.
Приготувати крем: у сотейнику змішати цукор, ванільний цукор і крохмаль. Влити молоко й варити на середньому вогні до загустіння, постійно помішуючи.
Коли маса охолоне, ввести сметану й обережно перемішати лопаткою. Вилити крем у форму поверх тіста.
Сливи розрізати навпіл і викласти на крем зрізом догори. Зверху натерти або покришити решту тіста. Випікати при 180 °C приблизно 50 хвилин до рум’яного кольору.
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