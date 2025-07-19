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Главная arrow Вкус arrow Пирог "Сливовая королева" — гордость среди десертов на лето arrow

Пирог "Сливовая королева" — гордость среди десертов на лето

19 июля 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Пирог Сливовая королева — рецепт с фото нежного десерта со сметанным кремом
Пирог "Сливовая королева". Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот пирог со сливами — как из бабушкиной кулинарной книжки. Песочное тесто, нежный сметанный крем и спелые сладкие сливы. В сезон этот десерт становится настоящим фаворитом на семейных посиделках. Простой в приготовлении, он покоряет с первого кусочка и оставляет после себя воспоминания о лете.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 150 г;
  • ванильный сахар — 8 г;
  • сливочное масло холодное — 120 г;
  • мука пшеничная — 320 г;
  • разрыхлитель теста — 1 ч. л.

Для кремовой начинки:

  • сахар — 100 г;
  • ванильный сахар — 16 г;
  • кукурузный крахмал — 40 г;
  • молоко — 500 мл.;
  • сметана — 400 г;
  • сливы — 1 кг.

Способ приготовления

Подготовить тесто: взбить яйцо со щепоткой соли, обычным и ванильным сахаром. Добавить кусочки холодного масла, перемешать. Просеять муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто.

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Тесто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Взять прямоугольную форму 18×28 см, застелить пергаментом. 2/3 теста выложить в форму и равномерно распределить руками. Поставить в холодильник на 15 минут.

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Крем для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовить крем: в сотейнике смешать сахар, ванильный сахар и крахмал. Влить молоко и варить на среднем огне до загустения, постоянно помешивая.

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Крошка для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Когда масса остынет, ввести сметану и осторожно перемешать лопаткой. Вылить крем в форму поверх теста.

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Кусок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Сливы разрезать пополам и выложить на крем срезом вверх. Сверху натереть или покрошить оставшееся тесто. Выпекать при 180 °C примерно 50 минут до румяного цвета.

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