Пирог Сливовая королева — рецепт с фото нежного десерта со сметанным кремом

Пирог "Сливовая королева" — гордость среди десертов на лето
Этот пирог со сливами — как из бабушкиной кулинарной книжки. Песочное тесто, нежный сметанный крем и спелые сладкие сливы. В сезон этот десерт становится настоящим фаворитом на семейных посиделках. Простой в приготовлении, он покоряет с первого кусочка и оставляет после себя воспоминания о лете.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйцо — 1 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 150 г;
- ванильный сахар — 8 г;
- сливочное масло холодное — 120 г;
- мука пшеничная — 320 г;
- разрыхлитель теста — 1 ч. л.
Для кремовой начинки:
- сахар — 100 г;
- ванильный сахар — 16 г;
- кукурузный крахмал — 40 г;
- молоко — 500 мл.;
- сметана — 400 г;
- сливы — 1 кг.
Способ приготовления
Подготовить тесто: взбить яйцо со щепоткой соли, обычным и ванильным сахаром. Добавить кусочки холодного масла, перемешать. Просеять муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто.
Взять прямоугольную форму 18×28 см, застелить пергаментом. 2/3 теста выложить в форму и равномерно распределить руками. Поставить в холодильник на 15 минут.
Приготовить крем: в сотейнике смешать сахар, ванильный сахар и крахмал. Влить молоко и варить на среднем огне до загустения, постоянно помешивая.
Когда масса остынет, ввести сметану и осторожно перемешать лопаткой. Вылить крем в форму поверх теста.
Сливы разрезать пополам и выложить на крем срезом вверх. Сверху натереть или покрошить оставшееся тесто. Выпекать при 180 °C примерно 50 минут до румяного цвета.
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