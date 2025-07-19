Пирог Сливовая королева — рецепт с фото нежного десерта со сметанным кремом

Пирог "Сливовая королева". Фото: gospodynka.com.ua

Этот пирог со сливами — как из бабушкиной кулинарной книжки. Песочное тесто, нежный сметанный крем и спелые сладкие сливы. В сезон этот десерт становится настоящим фаворитом на семейных посиделках. Простой в приготовлении, он покоряет с первого кусочка и оставляет после себя воспоминания о лете.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 150 г;

ванильный сахар — 8 г;

сливочное масло холодное — 120 г;

мука пшеничная — 320 г;

разрыхлитель теста — 1 ч. л.

Для кремовой начинки:

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 16 г;

кукурузный крахмал — 40 г;

молоко — 500 мл.;

сметана — 400 г;

сливы — 1 кг.

Способ приготовления

Подготовить тесто: взбить яйцо со щепоткой соли, обычным и ванильным сахаром. Добавить кусочки холодного масла, перемешать. Просеять муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто.

Тесто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Взять прямоугольную форму 18×28 см, застелить пергаментом. 2/3 теста выложить в форму и равномерно распределить руками. Поставить в холодильник на 15 минут.

Крем для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовить крем: в сотейнике смешать сахар, ванильный сахар и крахмал. Влить молоко и варить на среднем огне до загустения, постоянно помешивая.

Крошка для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Когда масса остынет, ввести сметану и осторожно перемешать лопаткой. Вылить крем в форму поверх теста.

Кусок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Сливы разрезать пополам и выложить на крем срезом вверх. Сверху натереть или покрошить оставшееся тесто. Выпекать при 180 °C примерно 50 минут до румяного цвета.

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