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Головна arrow Смак arrow Пиріг з вишнями — смак, який повертає в безтурботне дитинство arrow

Пиріг з вишнями — смак, який повертає в безтурботне дитинство

15 липня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Домашній пиріг з вишнею як ц дитинстві — рецепт на сметані й заливці
Пиріг з вишнями. Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей пиріг із соковитою вишнею, ніжною сметанною заливкою та розсипчастим тістом на крижаному маслі повертає у спогади дитинства. Він готується просто, виглядає красиво, а смакує ще краще — це саме той рецепт, який захочеться повторювати знову і знову.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • борошно — 300 г;
  • вершкове масло або маргарин (крижане) — 200 г;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • ванільний цукор або ванілін — 1 п.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • крижана вода — 1–3 ст. л. (за потребою).

Для начинки:

  • вишня (або інші ягоди/фрукти) — 500–700 г;
  • борошно — 1 ч. л.;
  • крохмаль — 1 ч. л.

Для заливки:

  • сметана — 250–300 г;
  • цукор — 100–130 г;
  • ванільний цукор — 1 п.;
  • яйця — 2 шт.;
  • крохмаль — 40 г.

Спосіб приготування

Просіяти борошно, натерти холодне масло, перетерти все в крихту. Додати цукор, ваніль, сіль, розпушувач, яйце і при потребі — трохи крижаної води. Замісити м’яке тісто, загорнути в плівку й охолодити у холодильнику 30–40 хвилин.

приготування пирога з вишнями
Тісто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму діаметром 26 см застелити пергаментом. Тісто розкачати, викласти у форму, зробити бортики. Начинку підготувати: якщо вишня пускає сік злити. Додати трохи борошна і крохмалю, перемішати.

рецепт вишневого пирога
Вишні та заливка. Фото: gospodynka.com.ua

Для заливки змішати сметану, цукор, ваніль, яйця та крохмаль до однорідності. На тісто викласти вишневу начинку, залити заливкою.

рецепт пирога з вишнями
Шматок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати у розігрітій духовці при температурі 180–190 °C близько 60–70 хвилин, до золотистої скоринки. Пиріг виходить соковитим, ніжним, ароматним і чудово смакує як теплим, так і охолодженим.

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