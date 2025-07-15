Домашній пиріг з вишнею як ц дитинстві — рецепт на сметані й заливці

Пиріг з вишнями — смак, який повертає в безтурботне дитинство
Цей пиріг із соковитою вишнею, ніжною сметанною заливкою та розсипчастим тістом на крижаному маслі повертає у спогади дитинства. Він готується просто, виглядає красиво, а смакує ще краще — це саме той рецепт, який захочеться повторювати знову і знову.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- борошно — 300 г;
- вершкове масло або маргарин (крижане) — 200 г;
- цукор — 3 ст. л.;
- ванільний цукор або ванілін — 1 п.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- яйце — 1 шт.;
- крижана вода — 1–3 ст. л. (за потребою).
Для начинки:
- вишня (або інші ягоди/фрукти) — 500–700 г;
- борошно — 1 ч. л.;
- крохмаль — 1 ч. л.
Для заливки:
- сметана — 250–300 г;
- цукор — 100–130 г;
- ванільний цукор — 1 п.;
- яйця — 2 шт.;
- крохмаль — 40 г.
Спосіб приготування
Просіяти борошно, натерти холодне масло, перетерти все в крихту. Додати цукор, ваніль, сіль, розпушувач, яйце і при потребі — трохи крижаної води. Замісити м’яке тісто, загорнути в плівку й охолодити у холодильнику 30–40 хвилин.
Форму діаметром 26 см застелити пергаментом. Тісто розкачати, викласти у форму, зробити бортики. Начинку підготувати: якщо вишня пускає сік злити. Додати трохи борошна і крохмалю, перемішати.
Для заливки змішати сметану, цукор, ваніль, яйця та крохмаль до однорідності. На тісто викласти вишневу начинку, залити заливкою.
Випікати у розігрітій духовці при температурі 180–190 °C близько 60–70 хвилин, до золотистої скоринки. Пиріг виходить соковитим, ніжним, ароматним і чудово смакує як теплим, так і охолодженим.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою легких десертів, які чудово підходять на літо
Літній десерт з вишнями №1 за 5 хвилин, який готується без випічки й желатину.
Простий рецепт десерту з малиною, як в ресторані для якого знадобиться 300 мл. молока.
Читайте Новини.LIVE!