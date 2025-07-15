Домашний пирог с вишней как в детстве — рецепт на сметане и заливке

Пирог с вишнями. Фото: gospodynka.com.ua

Этот пирог с сочной вишней, нежной сметанной заливкой и рассыпчатым тестом на ледяном масле возвращает в воспоминания детства. Он готовится просто, выглядит красиво, а на вкус еще лучше — это именно тот рецепт, который захочется повторять снова и снова.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

мука — 300 г;

сливочное масло или маргарин (ледяное) — 200 г;

сахар — 3 ст. л.;

ванильный сахар — 1 п.;

соль — 0,5 ч. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

яйцо — 1 шт.;

ледяная вода — 1-3 ст. л. (по необходимости).

Для начинки:

вишня (или другие ягоды/фрукты) — 500-700 г;

мука — 1 ч. л.;

крахмал — 1 ч. л.

Для заливки:

сметана — 250-300 г;

сахар — 100-130 г;

ванильный сахар — 1 п;

яйца — 2 шт.;

крахмал — 40 г.

Способ приготовления

Просеять муку, натереть холодное масло, перетереть все в крошку. Добавить сахар, ваниль, соль, разрыхлитель, яйцо и при необходимости — немного ледяной воды. Замесить мягкое тесто, завернуть в пленку и охладить в холодильнике 30-40 минут.

Тесто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 26 см застелить пергаментом. Тесто раскатать, выложить в форму, сделать бортики. Начинку подготовить: если вишня пускает сок слить. Добавить немного муки и крахмала, перемешать.

Вишни и заливка. Фото: gospodynka.com.ua

Для заливки смешать сметану, сахар, ваниль, яйца и крахмал до однородности. На тесто выложить вишневую начинку, залить заливкой.

Кусок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой духовке при температуре 180-190 °C около 60-70 минут, до золотистой корочки. Пирог получается сочным, нежным, ароматным и прекрасно подходит как теплым, так и охлажденным.

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