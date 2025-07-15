Домашний пирог с вишней как в детстве — рецепт на сметане и заливке

Пирог с вишнями — вкус, который возвращает в беззаботное детство
Этот пирог с сочной вишней, нежной сметанной заливкой и рассыпчатым тестом на ледяном масле возвращает в воспоминания детства. Он готовится просто, выглядит красиво, а на вкус еще лучше — это именно тот рецепт, который захочется повторять снова и снова.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- мука — 300 г;
- сливочное масло или маргарин (ледяное) — 200 г;
- сахар — 3 ст. л.;
- ванильный сахар — 1 п.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- ледяная вода — 1-3 ст. л. (по необходимости).
Для начинки:
- вишня (или другие ягоды/фрукты) — 500-700 г;
- мука — 1 ч. л.;
- крахмал — 1 ч. л.
Для заливки:
- сметана — 250-300 г;
- сахар — 100-130 г;
- ванильный сахар — 1 п;
- яйца — 2 шт.;
- крахмал — 40 г.
Способ приготовления
Просеять муку, натереть холодное масло, перетереть все в крошку. Добавить сахар, ваниль, соль, разрыхлитель, яйцо и при необходимости — немного ледяной воды. Замесить мягкое тесто, завернуть в пленку и охладить в холодильнике 30-40 минут.
Форму диаметром 26 см застелить пергаментом. Тесто раскатать, выложить в форму, сделать бортики. Начинку подготовить: если вишня пускает сок слить. Добавить немного муки и крахмала, перемешать.
Для заливки смешать сметану, сахар, ваниль, яйца и крахмал до однородности. На тесто выложить вишневую начинку, залить заливкой.
Выпекать в разогретой духовке при температуре 180-190 °C около 60-70 минут, до золотистой корочки. Пирог получается сочным, нежным, ароматным и прекрасно подходит как теплым, так и охлажденным.
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