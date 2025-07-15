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Главная arrow Вкус arrow Пирог с вишнями — вкус, который возвращает в беззаботное детство arrow

Пирог с вишнями — вкус, который возвращает в беззаботное детство

15 июля 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Домашний пирог с вишней как в детстве — рецепт на сметане и заливке
Пирог с вишнями. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот пирог с сочной вишней, нежной сметанной заливкой и рассыпчатым тестом на ледяном масле возвращает в воспоминания детства. Он готовится просто, выглядит красиво, а на вкус еще лучше — это именно тот рецепт, который захочется повторять снова и снова.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • мука — 300 г;
  • сливочное масло или маргарин (ледяное) — 200 г;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • ванильный сахар — 1 п.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • ледяная вода — 1-3 ст. л. (по необходимости).

Для начинки:

  • вишня (или другие ягоды/фрукты) — 500-700 г;
  • мука — 1 ч. л.;
  • крахмал — 1 ч. л.

Для заливки:

  • сметана — 250-300 г;
  • сахар — 100-130 г;
  • ванильный сахар — 1 п;
  • яйца — 2 шт.;
  • крахмал — 40 г.

Способ приготовления

Просеять муку, натереть холодное масло, перетереть все в крошку. Добавить сахар, ваниль, соль, разрыхлитель, яйцо и при необходимости — немного ледяной воды. Замесить мягкое тесто, завернуть в пленку и охладить в холодильнике 30-40 минут.

приготування пирога з вишнями
Тесто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 26 см застелить пергаментом. Тесто раскатать, выложить в форму, сделать бортики. Начинку подготовить: если вишня пускает сок слить. Добавить немного муки и крахмала, перемешать.

рецепт вишневого пирога
Вишни и заливка. Фото: gospodynka.com.ua

Для заливки смешать сметану, сахар, ваниль, яйца и крахмал до однородности. На тесто выложить вишневую начинку, залить заливкой.

рецепт пирога з вишнями
Кусок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой духовке при температуре 180-190 °C около 60-70 минут, до золотистой корочки. Пирог получается сочным, нежным, ароматным и прекрасно подходит как теплым, так и охлажденным.

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