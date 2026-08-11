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Пиріг "Три склянки": просто насипати шарами й поставити в духовку

11 серпня 2026 03:04
Пиріг "Три склянки". Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Цей пиріг особливо сподобається тим, хто не хоче довго возитися з тістом. Усі інгредієнти просто викладаються шарами, заливаються молочно-масляною сумішшю — і залишається лише поставити форму в духовку.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яблука — 5 шт.;
  • цукор — 1 склянка;
  • борошно — 1 склянка;
  • манна крупа — 1 склянка;
  • молоко — 1 склянка;
  • розпушувач — 1,5 ч. л.;
  • вершкове масло — 30 г;
  • кориця — за бажанням;
  • лимонний сік — за бажанням;
  • олія — для форми;
  • цукрова пудра — для подачі.
Шматок пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яблука натерти на великій тертці, за бажанням додати лимонний сік і корицю.
  2. Борошно, манку, цукор і розпушувач змішати та розділити на чотири частини. Яблука також поділити на три порції.
  3. Форму застелити пергаментом і змастити олією.
  4. Викладати шарами суху суміш та яблука, починаючи із сухих інгредієнтів і завершуючи ними ж.
  5. Молоко підігріти, додати вершкове масло та перемішати.
  6. Зробити в пирозі кілька проколів шпажкою й повільно залити молочною сумішшю всю поверхню.
  7. Випікати при 180 °C приблизно 40–50 хвилин до золотистої скоринки.
  8. Після охолодження дістати пиріг із форми та посипати цукровою пудрою.

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