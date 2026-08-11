Пиріг "Три склянки": просто насипати шарами й поставити в духовку

Пиріг "Три склянки". Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Цей пиріг особливо сподобається тим, хто не хоче довго возитися з тістом. Усі інгредієнти просто викладаються шарами, заливаються молочно-масляною сумішшю — і залишається лише поставити форму в духовку.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яблука — 5 шт.;

цукор — 1 склянка;

борошно — 1 склянка;

манна крупа — 1 склянка;

молоко — 1 склянка;

розпушувач — 1,5 ч. л.;

вершкове масло — 30 г;

кориця — за бажанням;

лимонний сік — за бажанням;

олія — для форми;

цукрова пудра — для подачі.

Шматок пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Яблука натерти на великій тертці, за бажанням додати лимонний сік і корицю. Борошно, манку, цукор і розпушувач змішати та розділити на чотири частини. Яблука також поділити на три порції. Форму застелити пергаментом і змастити олією. Викладати шарами суху суміш та яблука, починаючи із сухих інгредієнтів і завершуючи ними ж. Молоко підігріти, додати вершкове масло та перемішати. Зробити в пирозі кілька проколів шпажкою й повільно залити молочною сумішшю всю поверхню. Випікати при 180 °C приблизно 40–50 хвилин до золотистої скоринки. Після охолодження дістати пиріг із форми та посипати цукровою пудрою.

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