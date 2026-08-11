Пиріг "Три склянки": просто насипати шарами й поставити в духовку
11 серпня 2026 03:04
Пиріг "Три склянки". Фото: smachnenke.com.ua
Цей пиріг особливо сподобається тим, хто не хоче довго возитися з тістом. Усі інгредієнти просто викладаються шарами, заливаються молочно-масляною сумішшю — і залишається лише поставити форму в духовку.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яблука — 5 шт.;
- цукор — 1 склянка;
- борошно — 1 склянка;
- манна крупа — 1 склянка;
- молоко — 1 склянка;
- розпушувач — 1,5 ч. л.;
- вершкове масло — 30 г;
- кориця — за бажанням;
- лимонний сік — за бажанням;
- олія — для форми;
- цукрова пудра — для подачі.
Спосіб приготування
- Яблука натерти на великій тертці, за бажанням додати лимонний сік і корицю.
- Борошно, манку, цукор і розпушувач змішати та розділити на чотири частини. Яблука також поділити на три порції.
- Форму застелити пергаментом і змастити олією.
- Викладати шарами суху суміш та яблука, починаючи із сухих інгредієнтів і завершуючи ними ж.
- Молоко підігріти, додати вершкове масло та перемішати.
- Зробити в пирозі кілька проколів шпажкою й повільно залити молочною сумішшю всю поверхню.
- Випікати при 180 °C приблизно 40–50 хвилин до золотистої скоринки.
- Після охолодження дістати пиріг із форми та посипати цукровою пудрою.
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