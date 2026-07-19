Пиріг "Все по 8 ложок": рецепт без міксера, все змішати та в духовку

Пиріг з ягодами. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Цей рецепт стане справжньою знахідкою, коли хочеться швидко спекти щось смачне до чаю. Тісто готується звичайним віничком, без зайвого клопоту, а для начинки підійдуть як свіжі, так і заморожені ягоди.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

цукор — 150–200 г;

ванільний цукор — 10 г;

сіль — 1/3 ч. л.;

молоко — 8 ст. л.;

олія — 8 ст. л.;

борошно — 240 г;

розпушувач — 7 г;

ягоди — 300 г;

борошно — 1 ст. л. (для ягід).

Тісто та ягоди. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Яйця змішати з цукром, ванільним цукром, сіллю, молоком та олією до однорідної консистенції. Додати борошно з розпушувачем і замішати густе тісто. Ягоди обваляти в ложці борошна, додати до тіста та акуратно перемішати. Перекласти тісто у форму діаметром 20 см, застелену пергаментом і змащену маслом. Випікати при 180 ºC 30–40 хвилин. Готовність перевірити дерев'яною шпажкою. Готовий пиріг трохи охолодити, за бажанням посипати цукровою пудрою та подавати до чаю.

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