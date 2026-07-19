Пиріг "Все по 8 ложок": рецепт без міксера, все змішати та в духовку
19 липня 2026 03:04
Пиріг з ягодами. Фото: smachnenke.com.ua
Цей рецепт стане справжньою знахідкою, коли хочеться швидко спекти щось смачне до чаю. Тісто готується звичайним віничком, без зайвого клопоту, а для начинки підійдуть як свіжі, так і заморожені ягоди.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 150–200 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- сіль — 1/3 ч. л.;
- молоко — 8 ст. л.;
- олія — 8 ст. л.;
- борошно — 240 г;
- розпушувач — 7 г;
- ягоди — 300 г;
- борошно — 1 ст. л. (для ягід).
Спосіб приготування
- Яйця змішати з цукром, ванільним цукром, сіллю, молоком та олією до однорідної консистенції.
- Додати борошно з розпушувачем і замішати густе тісто.
- Ягоди обваляти в ложці борошна, додати до тіста та акуратно перемішати.
- Перекласти тісто у форму діаметром 20 см, застелену пергаментом і змащену маслом.
- Випікати при 180 ºC 30–40 хвилин. Готовність перевірити дерев'яною шпажкою.
- Готовий пиріг трохи охолодити, за бажанням посипати цукровою пудрою та подавати до чаю.
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