Пиріг з будь-якими ягодами — в цей десерт можна закохатися

20 серпня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Сезонний пиріг з будь-якими ягодами — рецепт приготування з тонким тістом і щедрою начинкою
Пиріг з абрикосами. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Дуже смачний сезонний пиріг з будь-якими ягодами — це проста основа на холодному маслі й багато соковитої начинки з улюблених фруктів. Обирайте те, що є: абрикоси, сливи, яблука, груші, вишня або малина. Крохмаль допомагає утримати сік, тісто залишається тонким і рум’яним, а смак — яскравим і літнім. Такий пиріг легко приготувати для сімейного чаювання чи святкового столу.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • борошно пшеничне — 140 г;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • сіль — дрібка;
  • масло вершкове (заморожене) — 90 г;
  • вода крижана — 2 ст. л.;
  • абрикоси — 300 г (або будь-які ягоди чи фрукти за вибором);
  • крохмаль кукурудзяний — ½ ст. л.;
  • цукор для начинки — до свого смаку;
  • жовток або молоко — для змащування країв;
  • горіхи подрібнені — 50 г (мигдаль або інші, за бажанням).

Спосіб приготування

У мисці змішати борошно з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі. На тертці натерти заморожене вершкове масло безпосередньо у борошно, швидко перетерти пальцями до крихти, зберігаючи масло холодним.

пісочиний пиріг
Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Додати крижану воду, зібрати тісто в кулю, загорнути та охолодити, щоб воно стало щільним і пластичним.

пиріг з персиками
Тісто для пирога. Фото: кадр з відео

Підготувати начинку: фрукти або ягоди вимити, обсушити, видалити кісточки та нарізати часточками за потреби. Змішати з крохмалем і цукром до свого смаку, легенько перемішати, щоб не пустити зайвий сік.

рецепт пісочного пирога
Тісто та абрикоси. Фото: кадр з відео

Охолоджене тісто розкачати в тонкий круг або овал на пергаменті, перенести разом із пергаментом на деко. Розподілити начинку по центру, залишаючи вільні краї. Загорнути краї тіста всередину, прикриваючи начинку, і злегка притиснути згини. Змазати краї жовтком або молоком, за бажанням посипати подрібненими горіхами.

пиріг з абрикосами
Шматок пирога. Фото: кадр з відео

Випікати до золотистого кольору основи та рум’яних країв, орієнтуватися на щільну, але соковиту начинку і загуслий сік. Перекласти пиріг на решітку, дати йому трохи охолонути. Подавати теплим або кімнатної температури.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою легких десертів, які чудово підходять на літо

Літній десерт з вишнями №1 за 5 хвилин, який готується без випічки й желатину. 

Простий рецепт десерту з малиною, як в ресторані для якого знадобиться 300 мл. молока. 

ягоди пиріг десерт рецепт персики
