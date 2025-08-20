Сезонний пиріг з будь-якими ягодами — рецепт приготування з тонким тістом і щедрою начинкою

Пиріг з абрикосами. Фото: кадр з відео

Дуже смачний сезонний пиріг з будь-якими ягодами — це проста основа на холодному маслі й багато соковитої начинки з улюблених фруктів. Обирайте те, що є: абрикоси, сливи, яблука, груші, вишня або малина. Крохмаль допомагає утримати сік, тісто залишається тонким і рум’яним, а смак — яскравим і літнім. Такий пиріг легко приготувати для сімейного чаювання чи святкового столу.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

борошно пшеничне — 140 г;

цукор — 1 ст. л.;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

сіль — дрібка;

масло вершкове (заморожене) — 90 г;

вода крижана — 2 ст. л.;

абрикоси — 300 г (або будь-які ягоди чи фрукти за вибором);

крохмаль кукурудзяний — ½ ст. л.;

цукор для начинки — до свого смаку;

жовток або молоко — для змащування країв;

горіхи подрібнені — 50 г (мигдаль або інші, за бажанням).

Спосіб приготування

У мисці змішати борошно з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі. На тертці натерти заморожене вершкове масло безпосередньо у борошно, швидко перетерти пальцями до крихти, зберігаючи масло холодним.

Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Додати крижану воду, зібрати тісто в кулю, загорнути та охолодити, щоб воно стало щільним і пластичним.

Тісто для пирога. Фото: кадр з відео

Підготувати начинку: фрукти або ягоди вимити, обсушити, видалити кісточки та нарізати часточками за потреби. Змішати з крохмалем і цукром до свого смаку, легенько перемішати, щоб не пустити зайвий сік.

Тісто та абрикоси. Фото: кадр з відео

Охолоджене тісто розкачати в тонкий круг або овал на пергаменті, перенести разом із пергаментом на деко. Розподілити начинку по центру, залишаючи вільні краї. Загорнути краї тіста всередину, прикриваючи начинку, і злегка притиснути згини. Змазати краї жовтком або молоком, за бажанням посипати подрібненими горіхами.

Шматок пирога. Фото: кадр з відео

Випікати до золотистого кольору основи та рум’яних країв, орієнтуватися на щільну, але соковиту начинку і загуслий сік. Перекласти пиріг на решітку, дати йому трохи охолонути. Подавати теплим або кімнатної температури.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою легких десертів, які чудово підходять на літо

Літній десерт з вишнями №1 за 5 хвилин, який готується без випічки й желатину.

Простий рецепт десерту з малиною, як в ресторані для якого знадобиться 300 мл. молока.