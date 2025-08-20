Сезонний пиріг з будь-якими ягодами — рецепт приготування з тонким тістом і щедрою начинкою

Пиріг з будь-якими ягодами — в цей десерт можна закохатися
Дуже смачний сезонний пиріг з будь-якими ягодами — це проста основа на холодному маслі й багато соковитої начинки з улюблених фруктів. Обирайте те, що є: абрикоси, сливи, яблука, груші, вишня або малина. Крохмаль допомагає утримати сік, тісто залишається тонким і рум’яним, а смак — яскравим і літнім. Такий пиріг легко приготувати для сімейного чаювання чи святкового столу.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- борошно пшеничне — 140 г;
- цукор — 1 ст. л.;
- ванільний цукор — 1 ч. л.;
- сіль — дрібка;
- масло вершкове (заморожене) — 90 г;
- вода крижана — 2 ст. л.;
- абрикоси — 300 г (або будь-які ягоди чи фрукти за вибором);
- крохмаль кукурудзяний — ½ ст. л.;
- цукор для начинки — до свого смаку;
- жовток або молоко — для змащування країв;
- горіхи подрібнені — 50 г (мигдаль або інші, за бажанням).
Спосіб приготування
У мисці змішати борошно з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі. На тертці натерти заморожене вершкове масло безпосередньо у борошно, швидко перетерти пальцями до крихти, зберігаючи масло холодним.
Додати крижану воду, зібрати тісто в кулю, загорнути та охолодити, щоб воно стало щільним і пластичним.
Підготувати начинку: фрукти або ягоди вимити, обсушити, видалити кісточки та нарізати часточками за потреби. Змішати з крохмалем і цукром до свого смаку, легенько перемішати, щоб не пустити зайвий сік.
Охолоджене тісто розкачати в тонкий круг або овал на пергаменті, перенести разом із пергаментом на деко. Розподілити начинку по центру, залишаючи вільні краї. Загорнути краї тіста всередину, прикриваючи начинку, і злегка притиснути згини. Змазати краї жовтком або молоком, за бажанням посипати подрібненими горіхами.
Випікати до золотистого кольору основи та рум’яних країв, орієнтуватися на щільну, але соковиту начинку і загуслий сік. Перекласти пиріг на решітку, дати йому трохи охолонути. Подавати теплим або кімнатної температури.
