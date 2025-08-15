Відео
Відео

Шоколадно-смородиновий мусовий торт з млинцями — вау десерт

Шоколадно-смородиновий мусовий торт з млинцями — вау десерт

15 серпня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Шоколадно-смородиновий мусовий торт з млинцями на заквасці — вишуканий десерт для особливих випадків
Мусовий торт. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Шоколадно-смородиновий мусовий торт з млинцями на заквасці — це десерт, який вражає не лише смаком, а й подачею. Поєднання ніжних шоколадних млинців та повітряного смородинового мусу створює гармонію, від якої важко відірватися. Цей торт стане окрасою святкового столу та справжнім сюрпризом для гостей.

Рецепт опублікували на Youtube каналі Eva Daren.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • закваска на піку — 150 г;
  • молоко — 400 г;
  • борошно — 200 г (100 г пшеничного, 50 г цільнозернового, 50 г зі спельти);
  • какао — 25 г;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • сода — 0,3 ч. л.;
  • кип’яток — 100 г;
  • вершкове масло — 30 г;
  • рослинна олія — 50 г.

Для мусу:

  • чорна смородина — 300 г;
  • цукор — 80 г;
  • желатин — 10 г;
  • лимонний сік — 1 ст. л.;
  • вершки жирністю 35% — 200 мл.

Спосіб приготування

Для приготування млинців у глибокій мисці змішати молоко із закваскою, додати просіяне борошно та какао. Перемішати вінчиком до однорідності, залишити на 20–30 хвилин.

рецепта торта з млинцями
Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Вмішати цукор, сіль, соду, кип’яток і обидва види масла. Знову перемішати та залишити на 1 годину. Після цього випекти млинці. Остиглі млинці обрізати по діаметру форми так, щоб залишався зазор 1 см для мусу.

мусовий торт
Чорна смородина. Фото: кадр з відео

Для приготування муса желатин замочити у 2 ст. л. холодної води на 10 хвилин. Смородину перебити блендером, протерти через сито, додати цукор та лимонний сік. Підігріти на середньому вогні до розчинення цукру, додати желатин і ретельно розмішати. Остудити до кімнатної температури. Вершки збити до м’яких піків і обережно змішати з ягідною масою.

рецепт млинцевого торта
Приготування млинців. Фото: кадр з відео

Дно роз’ємної форми застелити пергаментом, викласти перший млинець і змастити мусом.

смачний торт з млинців
Млинці для торта. Фото: кадр з відео

Чередувати шари, закінчуючи мусом (приблизно 8 млинців).

торт з млинцями та смородиною
Приготування торта. Фото: кадр з відео

Накрити харчовою плівкою та залишити в холодильнику на ніч.

шоколадний мусовий торт з млинцями
Прикрашання торта. Фото: кадр з відео

Перед подачею провести ножем по краю, зняти форму та прикрасити за бажанням.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою легких десертів, які чудово підходять на літо

Літній десерт з вишнями №1 за 5 хвилин, який готується без випічки й желатину. 

Простий рецепт десерту з малиною, як в ресторані для якого знадобиться 300 мл. молока. 

десерт торт рецепт млинці чорна смородина
