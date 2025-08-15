Шоколадно-смородиновий мусовий торт з млинцями на заквасці — вишуканий десерт для особливих випадків

Мусовий торт. Фото: кадр з відео

Шоколадно-смородиновий мусовий торт з млинцями на заквасці — це десерт, який вражає не лише смаком, а й подачею. Поєднання ніжних шоколадних млинців та повітряного смородинового мусу створює гармонію, від якої важко відірватися. Цей торт стане окрасою святкового столу та справжнім сюрпризом для гостей.

Рецепт опублікували на Youtube каналі Eva Daren.

Вам знадобиться:

закваска на піку — 150 г;

молоко — 400 г;

борошно — 200 г (100 г пшеничного, 50 г цільнозернового, 50 г зі спельти);

какао — 25 г;

цукор — 3 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

сода — 0,3 ч. л.;

кип’яток — 100 г;

вершкове масло — 30 г;

рослинна олія — 50 г.

Для мусу:

чорна смородина — 300 г;

цукор — 80 г;

желатин — 10 г;

лимонний сік — 1 ст. л.;

вершки жирністю 35% — 200 мл.

Спосіб приготування

Для приготування млинців у глибокій мисці змішати молоко із закваскою, додати просіяне борошно та какао. Перемішати вінчиком до однорідності, залишити на 20–30 хвилин.

Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Вмішати цукор, сіль, соду, кип’яток і обидва види масла. Знову перемішати та залишити на 1 годину. Після цього випекти млинці. Остиглі млинці обрізати по діаметру форми так, щоб залишався зазор 1 см для мусу.

Чорна смородина. Фото: кадр з відео

Для приготування муса желатин замочити у 2 ст. л. холодної води на 10 хвилин. Смородину перебити блендером, протерти через сито, додати цукор та лимонний сік. Підігріти на середньому вогні до розчинення цукру, додати желатин і ретельно розмішати. Остудити до кімнатної температури. Вершки збити до м’яких піків і обережно змішати з ягідною масою.

Приготування млинців. Фото: кадр з відео

Дно роз’ємної форми застелити пергаментом, викласти перший млинець і змастити мусом.

Млинці для торта. Фото: кадр з відео

Чередувати шари, закінчуючи мусом (приблизно 8 млинців).

Приготування торта. Фото: кадр з відео

Накрити харчовою плівкою та залишити в холодильнику на ніч.

Прикрашання торта. Фото: кадр з відео

Перед подачею провести ножем по краю, зняти форму та прикрасити за бажанням.

